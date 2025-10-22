Cardi B se declara fan de Ana Gabriel y sorprende al cantar sus temas durante un concierto en Nueva York

Ciudad de México.- La rapera estadounidense Cardi B fue una de las asistentes al último concierto que ofreció Ana Gabriel, durante el paso por Estados Unidos. Cardi sorprendió al público, no sólo por presenciar el espectáculo desde primera fila, sino porque conocía perfectamente las letras de la mayoría de las canciones.

El evento se llevó a cabo en el UBS Arena, en 'Belmont Park, Elmont', Nueva York, como parte de la gira 'Claro de Luna' que la intérprete mexicana realiza por Estados Unidos. Lejos del glamour de los escenarios que acostumbra, Cardi B se mostró relajada, cantando y disfrutando de la música de la artista que tanto admira.

Desde la primera fila del recinto, la estrella del rap fue captada cantando con entusiasmo temas icónicos como 'Es Demasiado Tarde', '¡Ay, amor!' y '¿Quién como tú?', canciones que marcaron una época en la música romántica latina. Vestida con un elegante vestido blanco con puntos negros y en evidente estado de embarazo, Cardi compartió el momento en sus redes sociales, dejando ver que no se trataba de una simple salida casual, sino de un evento emocionalmente significativo para ella.

Cardi B sorprende en concierto de Ana Gabriel. Créditos: Internet

Las imágenes y videos de la noche rápidamente se viralizaron en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde los fanáticos celebraron la mezcla cultural entre dos figuras de mundos tan distintos como el regional mexicano y el hip hop estadounidense. Cardi B, de ascendencia dominicana y trinitaria, ha demostrado en varias ocasiones su orgullo latino, y este evento refuerza aún más su conexión con las raíces hispanas que forman parte de su identidad.

No es la primera vez que Cardi B expresa su admiración por Ana Gabriel. En una entrevista con Vogue Latinoamérica en 2023, la intérprete de 'Bodak Yellow' confesó: "La música mexicana ha sido una parte importante de mi vida. Amo a Ana Gabriel… Son artistas que amo y me encantan".

Cardi B es una de nosotras cantando las canciones de Ana Gabriel uD83EuDD79 pic.twitter.com/FGvx3hjSr3 — maría fe (@dimefecita) October 19, 2025

Este gesto de admiración también representa un reconocimiento valioso para Ana Gabriel, quien, con décadas de trayectoria, sigue conquistando nuevas generaciones. La presencia de una figura como Cardi B en su audiencia refuerza la vigencia de su música y demuestra que sus letras trascienden edades, estilos y fronteras culturales.

La noche fue un ejemplo claro de cómo la música puede unir mundos distintos y crear puentes inesperados. Cardi B, ícono de la cultura pop contemporánea, mostró que también se puede ser fan, emocionarse y rendirse ante el talento de otras artistas. Y Ana Gabriel, con su voz inconfundible, confirmó que su legado sigue vivo, no solo entre sus seguidores tradicionales, sino también entre nuevas figuras de la escena internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México