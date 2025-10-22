Carolina Ross llega a 'Ventaneando' y hunde a Ángela Aguilar por infidelidad a Gussy Lau: "La verdad flota"

Ciudad de México.- Durante los últimos días, ha surgido un fuerte rumor sobre que Ángela Aguilar habría sido infiel no a su actual esposo, Christian Nodal, sino a una pareja del pasado. Se trata de Gussy Lau, compositor mexicano con el que la hija de Pepe Aguilar tuvo una fugaz relación en el pasado y cuyo motivo de la ruptura sería porque ella lo engañó.

Tal teoría surgió a raíz de unas declaraciones que hizo Carolina Ross previo a su eliminación en La Granja VIP, donde compartió que un joven compositor, a quien describió como su amigo cercano, le confesó tiempo atrás que su relación con una reconocida intérprete terminó por un engaño. Aunque no mencionó nombres, muchos usuarios relacionaron sus palabras con Gussy Lau y Ángela:

Tras dejar el reality, Carolina concedió una entrevista para el programa Ventaneando y aquí reafirmó sus declaraciones: "Somos grandes amigos y pues sí, me contó eso, pues de que, pues había terminado porque, pues le habían sido infiel", dijo. Al ser cuestionada Lau, trabajador de Pepe Aguilar, si le dio más detalles, Carolina explicó:

Me quiso contar, pero yo le dije que no me dijera nada porque si se sabía algo, como ya se sabe ahorita, pues prefería que él no creyera que fue a través de mí. Yo le dije: ‘Está bien, cuéntame el pecado, no el pecador, yo no me quiero meter en problemas’. La verdad es que no me imaginaba nada".

Tras la ola de comentarios en redes sociales, la sinaloense comprendió la magnitud de lo que había dicho, aunque recalcó que ella no fue la que ventiló el asunto que involucra a Gussy Lau. "No, pues porque ya salió todo, ya salió. Al final, mira, la verdad siempre flota. Y pues ni modo, ¿no? Hay que cuidarse".

Gussy Lau y Ángela Aguilar tuvieron un fugaz romance

Ante la pregunta de si ella misma podría darse una oportunidad sentimental con el compositor, Carolina fue contundente y manifestó que Gussy tuvo su oportunidad, pero no la supo aprovechar: "Cuando él quiso, yo no quise, y cuando yo quise, él no quiso. Entonces, me puede caer muy bien alguien, pero pues si no le echa ganas en la conquistadera, ¿cómo? Pues no".

Cambiando radicalmente de tema, Ross se mostró agradecida con el público que la apoyó durante su paso por La Granja VIP. Asimismo, expresó su entusiasmo por retomar su carrera fuera de las cámaras de TV Azteca: "Muy contenta de estarme presentando en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México el 2 de mayo. Los boletos ya están a la venta. Allá los espero, familia", expresó entusiasmada.

Fuente: Tribuna del Yaqui