¿Drama en los Pinal? Exasistente de Silvia Pinal e hijos de la actriz de Televisa pelearían su herencia

Ciudad de México.- Todo parece indicar que volvería el drama en los Pinal, ya que hace poco se ha comenzado a decir que posiblemente exasistente de la reconocida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, en realidad no estaría feliz pues alegadamente le deberían dinero y por eso es que se pelearía con los hijos de la difunta estrella de Televisa, por la herencia que dejó, la cual se dice que sería de millones de pesos.

“Hay pleito por la herencia, a pesar de que hubo un testamento. No quieren repartirla como la dejó su mamá. Hay alguien que no es de la familia que también va a pelear por dinero que ‘no le pagaron’. Puede ser una de las trabajadoras”

La vidente Gloria San reveló a TVNotas que Luis Enrique Guzmán podría terminar en prisión: “Está haciendo negocio. Se llevó algo de la mamá, joyas, cuadros y otras cosas que valían mucho para venderlas”.

¡Lo reveló! ¿Stephanie Salas YA sabe quién es la NUEVA albacea de Silvia Pinal? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wbd45rrS16 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 10, 2025

“Va a pelearle la herencia a Sylvia Pasquel, pero ella no se va a dejar y tendrán muchos problemas. Ella lo va a demandar y, si no le da lo que le corresponde, lo puede meter a la cárcel. No se tentará el corazón. Sylvia es muy fuerte en eso, porque ella sí cuidó a su mamá”

La tarotista Gloria San reveló que que sobre Alejandra Guzmán, el tarot muestra un proceso de duelo y excesos. "Extraña mucho a su mamá. No puede vivir sin ella. Su salud es buena, pero lo que la daña son los excesos de bebida y sexo. Va a tener otra pareja y posiblemente vivan juntos un tiempo, aunque después se separan. Con frecuencia le duele la cabeza, se le olvidan las cosas, y entrará en depresión".

Fuente: Tribuna del Yaqui