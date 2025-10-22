Dua Lipa habla en español y confirma su llegada a Lima con el 'Radical Optimism Tour'

Los Ángeles, California.- La cantante y modelo británica Dua Lipa emocionó a sus fans al anunciar, con un mensaje en español, que se presentará el próximo 25 de noviembre en Perú, específicamente en el Estadio San Marcos, como parte de su Radical Optimism Tour. El anuncio provocó una ola de comentarios entusiastas por el gesto de la artista hacia sus seguidores latinoamericanos.

"Hola, Lima. Soy Dua Lipa. Estoy muy emocionada de ir a Perú por primera vez. Nos vemos en vivo este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos y no puedo esperar para bailar con todos ustedes", expresó la cantante en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Quedan muy pocas entradas, así que consigan las suyas ahora en ticketmaster.pe. Hagamos de esta noche algo inolvidable. Nos vemos pronto, Lima”, agregó la artista de 30 años.

Cabe destacar que hace unos días confirmó, a través de sus historias de Instagram, que aprobó el examen oficial de español GCSE, y lo más sorprendente es que está a punto de alcanzar el nivel avanzado (A Level). Sin embargo, ya había dado señales de su interés por el idioma, pues en ocasiones anteriores interpretó versiones de canciones de Manu Chao e incluso del reconocido Enrique Iglesias durante sus conciertos.

Dua Lipa, reconocida por su estilo elegante y la energía que transmite en el escenario, ha convertido su gira en una experiencia cercana y emocional para sus admiradores. Su mensaje a Lima no solo confirma su llegada, sino también su intención de conectar de manera genuina con el público peruano. Con el Radical Optimism Tour, la artista celebra una nueva etapa musical marcada por la libertad, el baile y la conexión emocional.

Su recorrido por Latinoamérica incluye presentaciones en México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile, y cada parada ha sido recibida con gran entusiasmo por sus seguidores. La cita en Lima promete ser una de las más memorables. Con entradas casi agotadas y una intérprete comprometida con el idioma y la cultura de su audiencia, el 25 de noviembre se perfila como una noche de música, emoción y cercanía que quedará grabada en la memoria de miles de peruanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México