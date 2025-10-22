El homenaje de Emiliano Aguilar: 'Lamberto Quintero', su debut musical con raíces familiares

Tijuana, Baja California.- Emiliano Aguilar se volvió tendencia hace unos días tras declarar que su padre, Pepe Aguilar, le estaba impidiendo asistir a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Afortunadamente para el rapero, más tarde confirmó que sí podrá asistir a la gala en Miami. Sin embargo, hay algo más que está llamando la atención, no solo del público sino también de los medios: ¿está teniendo problemas con su familia?

Se trata del lanzamiento de su primer álbum completo, titulado Lamberto Quintero, el cual incluye una portada bastante interesante, pues representa una frase que muchos relacionan con su familia paterna: "No pudieron". De acuerdo con el polémico presentador de televisión Javier Ceriani, el disco estará disponible el 29 de octubre en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, YouTube Music, Amazon, Tidal y Apple Music.

En cuanto a su media hermana, Ángela Aguilar, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por unas declaraciones de Carolina Ross en La Granja VIP, que hicieron pensar a los internautas que se refirió a la infidelidad de Ángela hacia Gussy Lau. Ross relató que una ruptura sentimental ocurrió al mismo tiempo que la de un amigo a quien también le fueron infiel, y los usuarios asumieron que hablaba del ex de Ángela: "El caso es que ya cuando íbamos en el carro le pregunté: '¿qué pedo, por qué terminaste y la fregada?', y entonces me dijo: 'no, pues la neta, me puso el cuerno'".

Publicación de Emiliano Aguilar

Portada de 'Lamberto Quintero'

La portada del álbum incluye elementos visuales que han sido interpretados como guiños tanto a su linaje como a su entorno actual. Entre ellos destaca lo que Ceriani identificó como La Kristera, sello asociado a Óscar Reyes y Kristi. También mencionó al manager Roque, lo que sugiere un equipo sólido detrás del proyecto. La elección de Lamberto Quintero como título y tema principal no es casual. El corrido, que narra la historia de un personaje real del norte de México, fue inmortalizado por Antonio Aguilar y se convirtió en una pieza emblemática del regional mexicano. Retomar este tema representa un gesto de respeto y continuidad por parte de Emiliano hacia sus raíces.

Con este disco, el hermano de Ángela Aguilar busca posicionarse como una nueva voz dentro del legado artístico de su familia, que ha marcado la historia del regional mexicano por generaciones. El homenaje a Don Antonio no solo revive una canción clásica, sino que también reafirma el vínculo emocional y cultural que une a los Aguilar con su público. Ahora te toca a ti, ¿qué esperas de este proyecto?

Fuente: Tribuna del Yaqui