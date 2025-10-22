Emiliano Aguilar hunde a los Aguilar; afirma que irá a los Billboard y ¿hará un dueto con Cazzu?

Ciudad de México.- El polémico cantante de rap, Emiliano Aguilar, una vez más está dando de que hablar, debido a que mediante sus redes sociales no tuvo reparo al volver a hundir a los Aguilar, especialmente a la menor de sus hermanas, Ángela Aguilar, al asegurar que sí va a los Billboard, pese a sus intentos de bloquearlo, y además, proclamar sus deseos de encontrarse con Cazzu, y ¿realizar un dueto?

Emiliano a través de un video de su cuenta de Instagram, aseguró que estaba invitado para estar en la ceremonia de premios de los Billboard Latin Music Awards, pero que alguien le había "metido el pie". Aunque nunca dijo nombre, lanzó comentarios como que su "propia sangre" estuvo detrás, y una clara advertencia de que iba a superar a todos: "No voy a decir quienes son, todos sabemos quiénes son, pero, aguas porque ahí voy con todo, yo vengo con todo. Tengo música, tengo todo. Aguas, porque les voy a tumbar el puesto a todos ustedes, ahí vengo con todo". Como era de esperarse se dijo que fue obra de Pepe Aguilar.

Pero ahora, a un par de semanas de denunciar que su propia familia lo había bloqueado del evento, para no toparse con Ángela y Christian Nodal, Emiliano acaba de compartir un video en el que afirma que gracias al apoyo de la gente ya le habían regresado su invitación al importante evento: "Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron".

"Vamos directamente a Miami, porque no pudieron, no pudieron quitarme de los Billborad, #no pudieron, ahí nos vemos en los Billboard", agregó.

Aunque la noticia de los Billboard ha dado de que hablar por ser una nueva guerra contra su familia paterna, otro punto que ha llamado mucho la atención, es que el intérprete de Con La Frente En Alto, podría tener una reunión con la denominada 'La Jefa', ex de su cuñado, Nodal, quién está nominada en las categorías de Álbum Top de Pop Latino del Año y Mejores Álbumes Latinos y Artista Femenina del Año.

Como se sabe, Emiliano en el pasado mostró admiración por la intérprete Con Otra, debido a que al estar en una rama similar, asegura que es fan de su trabajo y quisiera un dueto con ella. Cabe mencionar que ante los conciertos que tiene Cazzu por su gira Latinaje, en México, Emiliano destacó que le hubiera gustado ir a los conciertos, pero al no poder ir, ahora espera poder verla en dichos premios: "Nunca la he conocido jamás, ni nunca he hablado con ella ni nada, pero pues sería un honor conocerla en los Premios Billboard. Bien buena onda y luego aparte, su música está bien chida".

VIDEO: ¡Emiliano Aguilar CONFIRMA que SÍ asistirá a los premios BILLBOARD tras supuesto BLOQUEO! ¿Qué crees que haya pasado? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/TIrFkASbZz — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 22, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui