Gloria Trevi rompe en llanto al hablar de su hija Ana Dalay durante la presentación de su docuserie

Ciudad de México.- En una conferencia de prensa que tuvo lugar la mañana de el martes, Gloria Trevi presentó oficialmente su más reciente proyecto: la docuserie 'La Trevi Sin Filtro', que se estrenará este viernes 24 de octubre por la plataforma ViX. Conmovida y sincera, la cantante compartió uno de los testimonios más íntimos de su vida al hablar de su hija Ana Dalay. La artista aseguró que, aun que han pasado más de dos décadas desde su partida, su pequeña sigue acompañándola cada día.

"Con respecto a mi hija, ella me ha acompañado todos los días. Yo volví al cine con mis hijos y siento que ella viene conmigo", expresó con amor y ternura. "Para mi, yo celebré el 10 de octubre, 26 años que ella está en mi existencia. Porque no es que se haya ido, ella no ha desaparecido de mi vida", expresó.

Gloria Trevi se quiebra al hablar de su hija Ana Dalay. Créditos: Internet

La cantante también reveló que compuso una melodía dedicada a Ana Dalay, una pieza cargada de emoción que, según confesó, le resulta difícil interpretar sin quebrarse. "Ahora hay una canción muy bonita que acabo de componer y es difícil cantarla bien, que dice: 'Quisiera que todo esto fuera mi peor pesadilla, poder despertar y que aún tú siguieras con vida'", recitó.

Con la voz entrecortada, Trevi reconoció que nunca se recuperará de este dolor, aunque el amor y la fe la han impulsado a seguir adelante. "No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera. Pero sigues adelante, yo sigo adelante", dijo.

uD83CuDFB6 Gloria Trevi presenta su serie documental #LaTreviSinFiltro, que se estrenará en @VIX uD83DuDCFA En conferencia comparte la canción que le escribió a su hija, Ana Dalai… también habló sobre María Raquenel, Sergio Andrade y Pati Chapoy uD83CuDFB6 @GloriaTrevi #GloriaTrevi pic.twitter.com/st908l3wlE — Lalo González (@LaloGonzalezM) October 21, 2025

La intérprete de 'Todos me miran' subrayó que para realizar esta docuserie contó con la aprobación de sus dos hijos, a quienes describe con orgullo. "Todo lo hice respetándolos muchísimo y les dije: '¿Quieres hacerlo? ¿Quieres salir?' Y bueno, uno me dijo sí y el otro me dijo: 'Como tú quieras, mamá'. Así que le dije: 'Bueno, yo sí quiero'. Quiero que los conozcan, porque creo que tengo unos hijos maravillosos. Estoy orgullosa de ellos".

Más allá del sufrimiento, 'La Trevi sin Filtros' busca mostrar una versión más humana y real de la artista, lejos de los titulares sensacionalistas. Gloria lamentó que plataformas como Wikipedia se resuma su historia solo desde la polémica. "Ahí pueden ver que es superfuerte, como si hablaran de la peor persona del mundo. Es como si solo hablaran del escándalo, sin las resoluciones positivas ni nada. Ya no es un juicio, sino una condena, y eso está supermal", declaró.

Con esta producción, Gloria Trevi invita al público a conocerla desde la verdad, sin máscaras ni etiquetas. A través de su testimonio, la cantante abre las puertas a su intimidad y muestra que, detrás de la fama, existe una mujer resiliente, madre amorosa y artista dispuesta a compartir su historia sin reservas.

? #Vídeo | Gloria Trevi comparte que sus fans son parte de su familia, por lo que quiso abrir las puertas de su casa en “La Trevi sin filtros”, donde muestra momentos con su familia y vivencias previas a un show

uD83DuDCF9: @AdiGochez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ODTz0y8CjP — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2025

