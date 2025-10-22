Gloria Trevi sorprende al hablar de su reconciliación con Mary Boquitas y confiesa detalles de su esposo

Ciudad de México.- Una noticia reciente ha despertado gran expectativa en el ámbito del espectáculo; Gloria Trevi compartió cómo se encuentra actualmente con su esposo Armando Gómez, con quien ha vivido casi tres décadas, y que muchos aseguran que él se siente la estrella de la relación. "Ha estado conmigo desde que él tiene 28 años. Me conoció cuando yo estaba en la cárcel, cuando tenía la reputación hecha mierd..Y decidió estar conmigo", recordó con la voz entrecortada.

La intérprete reconoció que, como cualquier pareja, han tenido altibajos. "Hemos tenido claro nuestros momentos en los que... 'Ay, ya no te quiero ver más.' Pero luego: 'Ay, siempre sí te quiero ver'", confesó. Y defendió la forma en que su marido la protege: "Él no soporta que a mí no me traten como reina. Así que al que no le guste la manera en la que él me defiende, pues que se case con otro porque este ya está casado."

Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez. Créditos: Internet

Trevi confesó que en una ocasión estuvieron a punto de separarse. "Que casi nos divorciamos. En aquella ocasión casi nos divorciamos. Porque le dije: 'Es que no me demuestras que me amas.' Y me dijo: '¿Cómo no? Si todo el día estoy haciendo cosas para ti.'" Pero ella necesitaba algo más: "Le digo: 'Cosas que no haría un manager. O sea, yo quiero que me beses, que me abraces, que me... Que me todo, ¿no? Yo quiero tu amor de esposo.'"

En medio de esta etapa de reflexión, la cantautora aseguró que lo único que desea ahora es paz, tranquilidad y perdón. Por eso, sorprendió al seguir en redes a Mary Boquitas, con quien compartió una historia compleja desde su juventud. "Sí, sí empecé a seguir a María Raquenel porque la verdad me enteré de la situación de salud que está pasando su esposo. Y la verdad me he sentido conmovida."

El vínculo entre ambas no es menor. Gloria y Mary vivieron juntas durante más de 15 años, incluso cuando quedaron a disposición de las autoridades por su supuesta complicidad con Sergio Andrade. Ambas fueron parte del llamado 'clan Trevi-Andrade', una organización liderada por el exrepresentante musical, que fue acusada de abuso, corrupción de menores y explotación. En ese contexto, compartieron casa, responsabilidades impuestas y una amistad que se rompió tras el escándalo.

?? "No puedo hablar mucho de las cuestiones legales": Gloria Trevi aclara si hay reconciliación con María Raquenel; además, habló sobre su postura ante el trabajo de Paty Chapoy.



PARTE 1



uD83DuDCFA Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/U2z4XTTtRl — @telediario (@telediario) October 21, 2025

Ahora, Trevi reconoce que muchas personas desean verlas reconciliadas. "Hubo un tiempo en que siendo niñas fuimos amigas y tomé esa decisión porque también sentí a mucha gente que quería ver esa reconciliación. Y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos de reconciliar." Con estas palabras, la artista deja claro que está dispuesta a sanar heridas del pasado, y que el perdón también puede ser parte de su proceso personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México