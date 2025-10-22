Horóscopos HOY Nana Calistar jueves 23 de octubre 2025: ¿Cuál será la suerte de tu signo zodiacal?

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este cuarto día de la semana? Si la respuesta es afirmativa, debes leer con atención los horóscopos de hoy, jueves 23 de octubre de 2025, por Nana Calistar, experta en astrología y en leer las cartas. Para que nada te tome por sorpresa este día, aquí en TRIBUNA te compartimos los horóscopos de Nana Calistar completos. ¡Lee con atención!

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 23 de octubre

Aries

Tu energía está en su punto máximo, pero evita involucrarte en problemas que no te corresponden. Este jueves 23 de octubre es un buen día para enfocarte en tus metas personales y cuidar tus relaciones cercanas. Nana Calistar dice que debes tener lacalma y paciencia ante posibles desacuerdos.

Tauro

Se avecinan cambios importantes en tu entorno familiar. Podrían surgir situaciones que requieran tu atención y decisión, desde compromisos inesperados hasta reuniones significativas. Aprovecha estos momentos para fortalecer lazos y aclarar asuntos pendientes.

Géminis

Presta atención a tus emociones y evita dejarte llevar por rumores o comentarios ajenos. Es un día para reflexionar sobre lo que realmente importa y no dispersar tu energía en conflictos externos. Tu bienestar emocional es prioridad.

Cáncer

Ten precaución al relacionarte con personas nuevas; no todos los gestos son sinceros. Podrías recibir noticias sobre oportunidades financieras o recompensas inesperadas, pero evalúa cuidadosamente antes de tomar decisiones importantes.

Leo

Tu fuerza y carisma se destacan hoy. Aprovecha para brillar en tus actividades y no temas mostrar tu autenticidad. Es un buen día para asumir responsabilidades y enfrentar retos sin sentir culpa ni pedir aprobación.

Virgo

Evita complicarte con conflictos familiares o situaciones del pasado que podrían reavivarse. La paciencia y la reflexión serán tus mejores aliadas. Mantén la calma y no te involucres en disputas innecesarias, en especial las que surjan en casa. Cuida tu aliento este día.

Libra

Podrías reencontrarte con alguien del pasado, lo que traerá emociones inesperadas. Evita dejar que personas metiches influyan en tu estado de ánimo; enfócate en tus decisiones y bienestar personal.

Escorpio

Prepárate para cambios y revelaciones importantes: viene mucho dinero para ti. Algunas situaciones pueden sorprenderte o desestabilizarte momentáneamente, pero tu capacidad de adaptación y análisis te permitirá superar cualquier contratiempo. Trata de dormir más, dice Nana Calistar.

Sagitario

Evita intentar arreglar los problemas de otros; enfócate en tu vida y tus responsabilidades. Es recomendable mantener discreción ante discusiones familiares o conflictos ajenos y dejar que el tiempo resuelva lo que no depende de ti.

Capricornio

Se aproximan días de intensa actividad sentimental, con aprendizajes significativos. Nana Calistar señala que, si tienes pareja, es posible que surjan confesiones importantes; escucha con atención y mantén la comunicación abierta para fortalecer la relación. Los horóscopos dicen que tendrás buena suerte.

Acuario

Este jueves 23 de octubre podrías encontrarte con alguien que no veías desde hace años, lo que generará alegría y emociones positivas. En el ámbito familiar, podrían producirse cambios relevantes, incluso compromisos o celebraciones inesperadas.

Piscis

Presta atención a tu intuición, especialmente en temas de relaciones y trabajo. Podrías recibir información clave que afecte decisiones importantes. Mantén la mente clara y no actúes impulsivamente. No hagas dramas por cosas que podrían arreglarse con una plática seria.

Fuente: Tribuna del Yaqui