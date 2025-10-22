Julián Gil acepta enfrentarse a Gabriel Soto pero no en el ring; el actor de Televisa teme por su físico

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Julián Gil, recientemente brindó una entrevista, en la que ha revelado que sí acepta enfrentarse de frente al polémico histrión mexicano, Gabriel Soto, pero, aseguró que no se subirá al ring en su contra, pues señala que la estrella de Televisa es un experto en el boxeo, y en caso de que lleguen a pelear, este va a destrozarlo, así que teme por su físico y prefiere no arriesgarlo.

Como se sabe, tras las polémicas declaraciones de Gil en el reality Secretos de Parejas, donde mencionó a Marjorie de Sousa como la verdadera culpable de la separación entre Soto y Geraldine Bazán, el actor mexicano salió en desacuerdo que se hable de su vida, asegurando que no sabe nada, pero, aseguró que está dispuesto a conversar de frente con su colega sobre el tema. Pero, ante el éxito del Super Nova Strikers, se le cuestionó si estaría dispuesto a subirse al ring con el argentino, a lo que dijo que también podría boxear con él sin problemas.

Ante esto, en el más reciente encuentro de Gil con la prensa, para presentar El Conquistador, fue cuestionado sobre las declaraciones de Gabriel, a lo que de inmediato afirmó que él no piensa subirse al ring para boxear con el actor de Vino El Amor, pues además de ser muy grande, también es un experto en el deporte y lo destrozaría: "No, no, no, ¿tú haz visto el tamaño de Gabo?, además yo lo he visto boxeando y haciendo sparring con su gente, el Gabo con el que él compita, lo va a destrozar, y yo no le voy a dar esa oportunidad".

Pero eso no fue todo, pues el actor de Hasta El Fin del Mundo, señaló que él además de no estar tan fuerte como Soto, es muy malo para las peleas, que no sabe nada de boxeo, y simplemente sería ponerle muy fácil a Gabriel el darle una paliza sobre el ring, por lo que es un rotundo no: "Primero, soy malísimo boxeando, malísimo para las peleas, pero sí va a estar muy interesante esa convocatoria, porque Gabo sí está muy fuerte".

¿Gabriel soto RETA a poncho de Nigris a una PELEA en el ring? ¿Quién crees que ganaría? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/GXbBwjBf0E — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 13, 2025

Pero, aunque asegura que tiene lesiones que también le impiden realizar un buen entrenamiento para subirse al ring, no rechaza la idea de confrontarlo por sus declaraciones, y si quiere pueden tener un duelo de ping pong o de jenga y con gusto se une al reto, pero no a un ring: "No creo, ya tengo ya una lesión en este brazo y una fractura en el bíceps, y no creo, pero si quiere jugar pin pong conmigo sí, o un jenga, pero en un ring ni loco".

Finalmente, Valeria Marin, volvió a aclarar que pese a estar muy enamorados y casados, por el momento, ni ella ni Julián se presionan para tener un hijo, por lo que solo puede decir que van a seguir disfrutando como pareja y después, cuando lleguen los hijos lo gritarán a los cuatro vientos: "El tema de los bebés, y ya se los hemos dicho, ya llegara, porque somos una pareja que nos disfrutamos mucho como pareja, y si llega un bebé lo recibiremos con los brazos abiertos, claro que lo hemos hablado, en su momento y cuando se dé, se lo diremos con mucho gusto".

A Julián Gil le da MIEDO a PELEAR contra Gabriel Soto en el RING de box . ¿Quién crees que pueda ganar? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2Dq2icEU3m — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui