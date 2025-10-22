Julián Gil no perdona a Marjorie de Sousa; en 'VLA' hace desgarradora confesión de su pleito legal

Ciudad de México.- La historia entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece estar lejos de terminar. Tras el mediático conflicto legal por la custodia de su hijo, el actor argentino vuelve a hablar desde la herida más profunda: el temor de que su pequeño Matías no lo reconozca, dado que ya tiene ocho años sin ver al menor. El reconocido actor de Televisa, señala que no sabe si al menor se le ha hablado de él alguna vez.

En entrevista para medios como Venga la Alegría, Julián con mucha tristeza confesó: "Porque yo no sé si sabe que yo soy el papá, porque si sabe que soy el papá me preocupo más. Si él sabe que yo soy el papá y esto lo he dicho más de una ocasión, es más preocupante. Porque entonces, ¿qué cuento se le está haciendo? Es peor, porque mientras más tiempo pasa es menos tiempo que yo puedo compartir con el niño. Entonces, ¿cómo me va? Pues peor".

Con sentimientos encontrados, Julián le aseguró al matutino de TV Azteca, que espera con ansia el día en que pueda reunirse nuevamente con su vástago: "Bonito. No puedo tener otra explicación. Sé que cuando sea, donde sea y como sea, sea coordinado o sea casual, va a ser bonito. Hay muchas cosas que se tienen que decir. Hay muchas cosas que se tienen que hablar. Hay muchas cosas que se tienen que explicar. Y un abrazo no lo va a hacer todo".

El actor de Hasta el Fin del Mundo, recordó que las últimas veces que vio al niño fue en un centro de convivencia, un lugar que para él representa tanto amor como dolor: "Siempre está presente. No solamente el centro de convivencia, sino cómo se ha manejado el caso, cómo se ha normalizado el caso. Porque hoy es el caso de Mati y el mío, pero hay miles y millones de casos en el mundo", reflexionó, consciente de que su historia refleja la de muchos padres separados.

El presentador de TUDN, ha convertido su experiencia en una voz de empatía para otros padres que viven situaciones similares, insistiendo en la importancia de proteger el bienestar emocional de los niños. Por eso, al ser consultado sobre el reciente escándalo entre Cazzu y Christian Nodal, no dudó en enviar un mensaje cargado de madurez y aprendizaje: "Se tiene que prevalecer siempre la salud física, mental y espiritual del niño. Eso es lo único que puedo decir", afirmó, dejando claro que, por encima de cualquier conflicto o resentimiento, el amor y el equilibrio de los pequeños deben ser lo primero.

Entre recuerdos, heridas y sueños de reencuentro, Julián Gil mantiene viva la esperanza de que algún día su hijo Matías lo mire a los ojos y reconozca no solo a su padre biológico, sino al hombre que nunca dejó de amarlo.

