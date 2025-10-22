Le niegan visa a Luisito Comunica para viajar a India y rompe en llanto ; te contamos los detalles

Ciudad de México.- El creador de contenido Luisito Comunica informó que las autoridades migratorias de India le negaron la visa de ingreso, impidiéndole viajar al país donde planeaba grabar un reportaje sobre el festival Gorehabba. El influencer compartió entre lágrimas que la India no autorizó su visa en dos ocasiones, sin ofrecerle ninguna explicación. Y reveló su frustración en redes sociales, donde no pudo contener el llanto al hablar del rechazo que le impidió cumplir uno de sus sueños como viajero.

"Me la negaron dos veces. No me dieron ninguna razón, simplemente dijeron que no", expresó con la voz entrecortada. Luisito, quien ha recorrido decenas de países documentando sus experiencias, confesó que esta negativa lo dejó profundamente afectado, pues llevaba casi un año organizando el traslado con un propósito muy especial. "Se portaron groseros y eso me pone muy triste", expresó en sus historias de Instagram.

El influencer explicó que su intención era asistir al festival Gorehabba, una celebración tradicional en la región de Karnataka, donde los participantes se lanzan estiércol de vaca entre sí como parte de un ritual de purificación, fertilidad y convivencia comunitaria. "Es un país que me llama muchísimo la atención. Me encantaría ir, pero por ahora no se puede", lamentó.

En la India, el estiércol de vaca conocido como 'cow dung', tiene un profundo significado espiritual. Diversas conmemoraciones lo utilizan como símbolo de limpieza, prosperidad y hermandad. El festival Gorehabba es uno de los más llamativos: Durante la jornada, los pobladores celebran en un ambiente festivo que busca atraer buena fortuna.

Luisito comentó que intentó obtener la visa por distintas vías, pero el resultado fue el mismo. "No me dijeron: 'Ah, es que hiciste esto o dijiste esto'. Nada. Solo fue un 'no'", explicó. La falta de claridad por parte de las autoridades migratorias lo llevó a cuestionarse si había hecho algo mal, aunque no encontró ninguna razón aparente.

El también empresario ha sido reconocido por su estilo cercano y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Su testimonio generó una ola de apoyo entre los internautas, donde sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y compartieron experiencias similares con trámites migratorios en otros países.

Aunque esta vez no logró cruzar fronteras, Luisito sigue compartiendo contenido desde otros destinos y mantiene abierta la posibilidad de visitar India en el futuro. Su caso también pone sobre la mesa la importancia de la transparencia en procesos migratorios, especialmente cuando se trata de figuras públicas que promueven el intercambio cultural.

