¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría la Medalla Varonil este 22 de octubre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a seguir poniéndose muy interesantes, ya que ahora se emparejarían con los triunfos, pues según los spoilers de este miércoles 22 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también la atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasar un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que la salida de Aristeo Cazares y el no poder alcanzar triunfos importantes, como la Villa 360, los está desanimando y las tensiones siguen creciendo entre ellos, por lo que no estarían dando su mejor rendimiento, pero que esto podría cambiar.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la tercera para los hombres que se pone en juego esta temporada, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que Humberto o que El Mono Osuna en esta ocasión logré arrebatárselas a los azules y colgarse esta oportunidad de una vida en caso de caer.

Ernesto le confiesa a su Equipo cómo se siente después de la salida de su hermano. uD83EuDD7AuD83EuDD72#ExatlónMéxico uD83DuDC9A a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/Lp1Gepi5L5 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 22, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, algo que todos desean y que Antonio Rosique asegura que valdrá la pena lo mucho que se van a esforzar por ganar esto. Sobre el color del equipo que lo ganaría, se dice que una vez más serían los azules los que van a superar a sus rivales.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos se repongan y tengan esta importante victoria.

Ingenio, trabajo en equipo y triunfo el equipo azul en la batalla de los enigmas uD83DuDD35 pic.twitter.com/hzPggK9KOx — Exatlón México (@ExatlonMx) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui