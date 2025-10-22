Sarah Ferguson cae junto al Príncipe Andrés; la despojan de su título y ya no será Duquesa de York

Londres, Inglaterra.- La exroyal, Sarah Ferguson, conocida durante casi cuatro décadas como la Duquesa de York, ha dejado de usar ese título desde el 17 de octubre de 2025, tras la decisión del Príncipe Andrés, su exesposo, de renunciar al uso de sus honores reales. Este paso marca el fin de una etapa para la familia real británica, marcada por años de controversias, ante el escándalo de abuso sexual del exduque de York.

El Príncipe Andrés, tercer hijo de la difunta Reina Isabel II, anunció su decisión tras una conversación privada con el Rey Carlos III. En su comunicado, expresó: "Las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", reiterando su inocencia. La renuncia incluye el cese del uso del título de Duque de York, otorgado en 1986 por su madre al casarse con Sarah Ferguson, así como otros honores como Conde de Inverness, Barón Killyleagh, y membresías en la Orden de la Jarretera y la Orden Real Victoriana. Aunque conserva el título de príncipe por nacimiento, el ducado no será usado, a menos que el Parlamento lo revoque formalmente, un proceso no visto desde 1917.

La renuncia de Andrés está ligada a su relación con Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores. Aunque Andrés no ha sido condenado judicialmente y niega las acusaciones de abuso sexual, su exclusión de actos oficiales comenzó en noviembre de 2019, con una suspensión formal en enero de 2022. Un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre en 2022, junto con extractos de sus memorias póstumas publicadas tras su suicidio en abril de 2025 y un reciente escándalo de espionaje chino, precipitaron esta decisión.

Sarah Ferguson ha enfrentado el cambio con serenidad. Aunque mantuvo el título de Duquesa por cortesía tras su divorcio en 1996, la renuncia de Andrés implica que ella también deja de usarlo. El 21 de octubre de 2025, actualizó su perfil en X de "@SarahTheDuchess" a "@sarahMFergie15" y en Companies House a "Sarah Margaret Ferguson". Sin embargo, su imagen se vio afectada en septiembre de 2025, cuando seis organizaciones benéficas, incluyendo Julia's House y Teenage Cancer Trust (donde fue patrona desde 1990), cortaron lazos tras revelarse un email de 2011 donde llamó a Epstein "amigo ejemplar". Un portavoz aclaró que fue para mitigar amenazas, y Ferguson ha condenado públicamente las acciones de Epstein.

Ferguson ha consolidado una imagen pública enfocada en la labor humanitaria, la escritura y el activismo. Ha publicado libros infantiles, participado en campañas de salud mental y fundado organizaciones como Children in Crisis y Sarah's Trust. En marzo de 2025, escribió en The Telegraph sobre ser abuela y el cambio climático. Reside en Royal Lodge, Windsor, junto a Andrés, con quien mantiene una relación cercana, y es madre de las princesas Beatriz y Eugenia, activas en causas sociales.

La pérdida del título ha generado reacciones mixtas. Algunos lo ven como justicia simbólica; la familia de Giuffre lo calificó como "una reivindicación para nuestra hermana y sobrevivientes". Otros elogian la resiliencia de Ferguson, aunque rumores sugieren que está "furiosa" y planea dejar Royal Lodge, cuya tenencia podría ser revocada por Carlos III. Su capacidad para reinventarse ha sido destacada por medios británicos y seguidores en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui