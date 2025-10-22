"Se disparó solo": Ricardo Casares deja en shock al hablar de Jawy y su paso por 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares, acaba de dejar a más de uno en completo shock, al salir a dar su más sincera opinión sobre las actitudes de Jawy Méndez, durante su paso por La Granja VIP. Según el conductor de TV Azteca, hasta para ser famoso se debe de ser inteligente y saber mover las cartas, y ahora señala que lo que hizo el influencer fue "dispararse solo en el pie".

Como se sabe, Méndez fue uno de los que dejó Venga la Alegría: Fin de Semana, para integrarse a la nueva apuesta de programación en la empresa del Ajusco, y tratar de ganar la emisión. Dado a que se dio a conocer por realitys y que tiene un cuerpo atlético, Jawy era considerado como uno de los favoritos para llegar a la gran final, sin embargo, ahora, está siendo uno de los más odiados y piden su salida.

Ante esto, el expresentador de Ventaneando, declaró que él sabía perfectamente que a un reality van gente que busca hacerse famoso, otros que solo entran por dinero y no les cae otra chamba, otros por la experiencia y otros para ganarlo, señalando que en un inicio, Méndez era uno de los que iban para ganarlo, recalcando que a su parecer, al ser un hombre fuerte, en forma y que tiene millones de fans, era básicamente el hombre a vencer.

Pero, señaló que el haberse metido con el Tío Pepe y haberlo llamado "pend..." sin ningún tipo de motivo fue como si hubiera agarrado un arma de fuego para tener que derribar a sus rivales, y en vez de ello, darse en el pie él solo, haciendo referencia a que lo que tenía seguro, él mismo lo volvió incierto y por sus acciones perdió apoyo del público. Casares mencionó que el Tío Pepe es uno de los grandes aciertos que tuvieron en La Granja VIP, pese a los errores de producción, el hombre era lo mejor que pudieron elegir.

Finalmente, Ricardo declaró que además de que el Tío Pepe es una persona muy querida por el público, él no es un participante, no es un rival, sino alguien que hace más llevadera la experiencia, además de señalar que al ser una persona de la tercera edad, merece respeto, porque no se le debe de hablar así a alguien mayor, menos si solo se ha portado bien y trata de ayudar en las labores.

Fuente: Tribuna del Yaqui