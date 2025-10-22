¿Tropezó con la misma piedra? Alicia Villarreal terminaría con Cibad Hernández por este poderoso motivo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, actualmente habría vuelto a tropezar con la misma piedra de un amor infiel y que solo la buscarían por dinero, pues según informes de una vidente, la mexicana terminaría su relación con su actual pareja, Cibad Hernández, a causa de uno de esos poderosos motivos. Supuestamente, ya tendrían severos problemas de confianza.

Después de confirmarse su mediático divorcio de Cruz Martínez, tras acusarlo de violencia doméstica, y en medio de su batalla legal por esta situación, Alicia confesó que estaba muy feliz e ilusionada, porque encontró el amor de nueva cuenta: "Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo". Pero ahora, se dice que esto podría no durar y muy poco va a llevarse otro dolor.

Según la vidente Gloria San, Cibad va a ser igual a como ella jura que son sus exesposo, Martínez y el actor de melodramas, Arturo Carmona, pues al parecer va a engañarla con otra mujer, y que supuestamente, en la actualidad, estarían con muchos problemas por lo celosa y posesiva que es ella: "No va a durar mucho. Van a tener muchos problemas. El tarot dice que ella es muy posesiva y celosa. Él la va a engañar. No habla de una pareja formal por el momento. No hay firmeza. Habla de una doble relación de sus parejas hacia ella. No hay amor, solo pasión y desengaño".

Alicia y Cibad. Internet

De la misma manera, la vidente aseguró que en sus cartas, la intérprete de Ay Papacito, hace muchos años que fue maldecida con brujería que le impiden que tenga relaciones duraderas de manera sana, y que al parecer fue una mujer, que sigue saboteando con magia negra su éxito en el amor y hasta en su estabilidad económica: "Por eso siempre vive con celos y pleitos. Se deprime con mucha facilidad y entonces empieza a pelear con sus parejas. Se hace ideas en la cabeza de que la engañan. Alicia tiene dinero y es muy de compartir con ellos. Por eso la buscan. Después ya no les da y hay problemas".

Finalmente, la vidente declaró que otro punto que podría hacer que Cibad decida alejarse de la exparticipante de Juego de Voces, es el hecho de que ella no quiere escuchar razones y quiere tener la razón de todo, en todo momento, además de ser la única que mande, y eso no sería sostenible para el empresario: "Tiene muchos dolores de cabeza, pesadez, desgana, y pleitos en sus relaciones amorosas y con sus hijos. Siempre quiere mandar. Quiere hacer lo que ella quiere y que todos la obedezcan. Tiene voz de mando".

Cibad y Alicia terminarían por infidelidad según vidente. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui