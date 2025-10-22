Vidente advierte a 'Ventaneando' de próximo luto; asegura que Pati Chapoy está muy enferma

Ciudad de México.- La reconocida vidente, Gloria San, una vez más ha causa gran revuelo, pues acaba de estremecer a TV Azteca, al leer lo que le depara el futuro, ya que no es nada bueno. Según su predicción, advierte de próximo luto en el programa de Ventaneando, además de asegurar que su titular, la polémica Pati Chapoy, no está bien, sino que en realidad, actualmente estaría muy enferma y seria hospitalizada.

La tarotista, que comparte visiones para TV Notas, acaba de asegurar que la empresa del Ajusco va a tener una mala racha con sus famosos, en especial con Ventaneando, señalando que al leer las cartas le salió la de la Suma Sacerdotisa, que significa que hay energía negativa en el programa y podría haber otra muerte: "Una persona de tez apiñonada puede fallecer el próximo año. Puede ser una mujer. Pedro Sola también debe cuidar mucho su salud".

Pero eso no fue todo, ya que aseguró que Pati está enferma, muy enferma y en los próximos días podría salir a la luz la noticia de que se encuentra hospitalizada, aunque declara que por el momento, está fuera de peligro de muerte: "Pati Chapoy está enferma y puede entrar al hospital. No muere, pero sí es de gravedad. Hay cosas que no le están saliendo bien. Ha tenido dificultades, muchos corajes y problemas económicos. Todas las cosas se le están viniendo abajo, pero quiere seguir mandando".

Según la periodista Pati Chapoy el éxito de Cazzu se debe a todo el escándalo generado por ella misma contra Nodal? Creen? #cazzuenmexico y según que es información falsa uD83DuDE31 levantando el morbo de la gente uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/cWQiCr82TR — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 15, 2025

Hay una guerra de poder en el programa, pero vienen cambios. Saldrán algunos colaboradores, pero vuelven otros.

Ante el inminente juicio de la titular contra Gloria Trevi, la vidente advierte que le salió la carta de la Justicia Invertida, que significa que no le irá nada bien legalmente, y es muy seguro que la cantante logré salir victoriosa en este encuentro legal que han mantenido por años: “Hay problemas legales muy tardados que puede perder. Va a invertir mucho, pero finalmente no gana. No va a la cárcel; sin embargo, sí vienen problemas muy graves para ella y situaciones difíciles. Hay una persona blanca, una mujer, que va a defenderla mucho”.

uD83CuDFA4 ¡Así habló fuerte y claro Gloria Trevi! uD83DuDCA5

Durante la presentación de su documental en ViX, la cantante se refirió a la periodista Pati Chapoy, a quien mantiene demandada en Estados Unidos. pic.twitter.com/TtDB1vuriU — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui