VIDEO: 'Flores El Patrón' es acusado de "violencia doméstica" contra su pareja

Ciudad de México.- Raúl Tupac de 32 años, quien es conocido en internet como 'Flores, el Patrón' y ha ganado mucha notoriedad en los últimos años por la forma de entregar ramos de flores 'buchones' a sus clientes, ahora enfrenta la polémica. Y es que una mujer que se dice ser su supuesta pareja lo acusa de violencia y amenazas, ¿Qué está pasando?.

A través de las redes sociales de 'Flores, el Patrón', se compartió el video de una mujer que se dice ser la presunta novia del influencer. Si bien no quiso decir su nombre, entre lágrimas, señaló que se había puesto "muy agresivo" y la había amenazado con quitarle a su hijo. El video, difundido desde las cuentas oficiales del negocio, se volvió viral en cuestión de horas antes de ser eliminado sin explicación.

"Soy la esposa de 'Flores, el Patrón'… su pareja porque no estamos casados ante la ley. Solo quisiera decir que 'Flores, el Patrón' se puso muy agresivo, de quitarme a mi hijo". Señaló la Supuesta pareja.

La chica destacó que, desde que el influencer adquirió fama, se ha portado muy diferente con ella: "Las cosas no están bien. Temo por lo que me pueda pasar, de que intente quitarme a mi hijo porque no es justa esta situación. Después de la fama, se ha puesto súper diferente conmigo", expresó.

Afirma que decidió subir su testimonio en las plataformas de su pareja para dejar "evidencia", en caso de que algo malo le llegara a pasar. Dicho clip fue eliminado a los pocos minutos. Sin embargo, ha circulado en redes sociales y los usuarios han manifestado opiniones divididas; si bien algunos se solidarizaron con la mujer, otros siguen en espera de la versión del empresario.

Hasta el momento, 'Flores, el Patrón' no se ha pronunciado ante todo esto. Su última actividad en internet data de hace dos horas y presume de los encargos que le han hecho varios clientes. Debido a la popularidad de 'Flores, el Patrón', muchos famosos y fans han contratado los servicios de este para regalar arreglos a otras celebridades.

El concepto nació durante la pandemia de covid-19, cuando el empresario ideó las "entregas temáticas" con música, atuendo norteño, sombrero y la ya icónica frase con la que irrumpía en fiestas y restaurantes para entregar los ramos. Su éxito lo llevó a participar en 'Shark Tank México' en 2024, donde logró una inversión millonaria al valuar su empresa en 100 millones de pesos. Actualmente, la marca cuenta con millones de seguidores en redes sociales y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país en el segmento de flores personalizadas.

