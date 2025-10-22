Yolanda Andrade regresa a 'Montse&Joe', ¿JLo engañó a exesposo? y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ningún detalle de lo que ocurre con tus artistas y programas favoritos, debes de conocer el Tribuna Top 3 Espectáculo. En este resumen informativo encontrarás la información más relevante e interesante de las noticias que están marcando la tendencia día con día. Yolanda Andrade regresa a trabajar a Montse&Joe, acusan a Jeniffer Lopez de infiel y más en la edición de este miércoles 22 de octubre.

Acusan a JLo de ser infiel

Ojani Noa, con quien estuvo casada la cantante Jennifer López entre 1998 y 1999, reveló que la famosa le fue infiel y que por eso se separaron. Su comentario fue hecho a raíz de que la intérprete de On the floor expresara que nadie ha sido capaz de amarla.

Cardi B se declara fan de Ana Gabriel

Recientemente la rapera Cardi B sorprendió a sus fans cuando apareció en un concierto de Ana Gabriel en Nueva York, donde demostró ser una gran fan de la icónica artista mexicana.

Yolanda Andrade regresa a Montse&Joe

Luego de varios meses de ausencia por motivos de salud, la conductora Yolanda Andrade regresó a las grabaciones del programa Montse&Joe en Unicable. La famosa sinaloense fue recibida con un emotivo homenaje organizado principalmente por su compañera y amiga, Montserrat Oliver.

