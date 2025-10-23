Alex Sirvent rompe el silencio tras pleito por el uso de nombre 'Jeans' y confiesa detalles de nuevo proyecto

Ciudad de México.- En medio de la controversia por el uso del nombre 'Jeans', Alex Sirvent rompió el silencio y reveló que el comunicado emitido por su hermana, Paty Sirvent, y la idea de lanzar un nuevo concepto con ese nombre, tienen un motivo profundamente personal: Rendir homenaje a su padre, Alejandro Sirvent Cámara, quien atraviesa un delicado estado de salud.

"Fíjate que subí un post en Instagram el día de mi cumpleaños, que fue el sábado, con fotos de Ari, de chiquitos en los 15 años de Erika, con mi hermana… y lo que escribí fue: 'Sueño con que algún día todos estemos arriba de un escenario'", compartió Alex con emoción. "Fue lo que pedí de cumpleaños, y dicen por ahí que cuando tú sueñas en grande en tu cumpleaños, los sueños se hacen realidad. Y lo vamos a lograr."

Alex revela en que el nuevo proyecto busca honrar la historia familiar. Créditos: Internet

La declaración llega en medio de una disputa legal y emocional que ha enfrentado a Paty Sirvent con sus excompañeras de 'Jeans' hoy conocidas como 'JNS', y con Bobo Producciones, empresa liderada por Ari Borovoy. Paty asegura ser la titular de los derechos sobre los nombres 'Jeans' y 'JNS', cedidos por su padre, y ha señalado públicamente que el grupo actual ha hecho uso indebido del nombre por años. Aunque el conflicto ha generado tensiones entre las partes, Alex insiste en que el nuevo proyecto no busca confrontación, sino honrar la historia familiar. "Siempre que se revuelve el agua es una oportunidad para que las cosas tomen otro rumbo", reflexionó.

Sobre el nuevo concepto de 'Jeans', Alex confirmó a la prensa que Paty lo ha desarrollado junto con Luis Roberto, el coreógrafo original del grupo y amigo cercano de la familia. "La verdad es que Paty lo ha hecho junto con Luis Roberto… le está haciendo como un tributo a mi papá." La familia Sirvent ha sido parte fundamental en la creación y evolución del grupo 'Jeans' desde sus inicios en los años noventa. El legado artístico y emocional que representa el nombre ha sido motivo de orgullo, pero también de disputas legales que aún no se resuelven del todo.

uD83CuDFB5 Paty Srivent no se detiene: lanza su nuevo grupo musical Jeans JNS, ya con sitio oficial, y será como productora del proyecto como algún dia su papá lo hizouD83DuDCA5 La rivalidad con Bobo Producciones avanza… ¡esto apenas empieza! uD83DuDE0EuD83CuDFB6#ReneFranco #LaTaquilla #Jeans #JNS… pic.twitter.com/D6hpwRqdH4 — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) October 22, 2025

Es así como 'JNS' continúa con su carrera bajo el respaldo de Bobo Producciones, mientras que el nuevo proyecto encabezado por Paty Sirvent busca reconectar con las raíces de la banda pop original.

uD83CuDFB6uD83DuDC96 “Lo hace por mi papá… es un homenaje”: Alex Sirvent defiende el relanzamiento de Jeans encabezado por su hermana Paty y aclara que no busca polémica, sino rendir tributo familiar uD83DuDC68?uD83DuDC67?#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/WNsuHIzyy3 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México