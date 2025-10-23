¿Amenazan de muerte a Alfredo Olivas en concierto? Recibe misterioso mensaje y cancela su show

Pachuca, México.- El reconocido cantante de corridos, Alfredo Olivas, recientemente se colocó en el centro del escándalo, debido a que ha despertado rumores que fue amenazado de muerte en concierto, después de que de manera inesperada, simplemente cancelará su show brevemente. Lo que alarmó a todos, fue que esto sucedió justo después de recibir un misterioso regalo y mensaje.

El pasado miércoles 22 de octubre, el reconocido cantante anteriormente mencionado, estuvo presente en el Palenque de Pachuca, donde miles de asistentes disfrutaron de sus mayores éxitos, coreando entre gritos las favoritas del público. Pero, lo que parecía ser una noche de simple diversión para los fans y de trabajo para el cantante, se volvió algo sombrío. El motivo, es desconocido, pero se cree que fue algo grave.

El intérprete de El Paciente, mientras que estaba cantando uno de sus más conocidos éxitos, se acercó al público y uno de los asistentes le dio una prensa, que se dice es una chamarra, pero, después de tomar esto, se dice que vio algo que causó que detuviera todo, pues se apagaron las luces y salió del escenario por unos cuantos minutos, dejando desconcertados a los asistentes, que comenzaron a preocuparse.

Luis Ángel Malagón con Julión Álvarez y Alfredo Olivas.uD83EuDD85 pic.twitter.com/RqpydM7dzX — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 6, 2025

Ante esto, se dijo que el creador de temas como El Zoológico, tuvo que irse porque se fue la luz, pero otros aseguran que en realidad el hombre que le dio ese regalo, le habría entregado un mensaje en el que lo habrían amenazado con acabar con su vida si seguía en el escenario y por ello es que decidieron apagar todo y sacarlo, para dificultar su objetivo. Cabe recordar que Olivas ya tiene historial de intento de asesinato, pues en el 2015, sufrió un atentado en el que casi lo ultiman a balazos.

Pero, eso no es todo, pues ha surgido otro rumor a raíz de ello, pues se dice que en realidad le habrían regalado una chamarra que habría pertenecido al mismo Juan Gabriel, lo que habría conmovido tanto al cantante que ya no pudo continuar con el espectáculo. Hasta el momento, Olivas, ni su equipo de representantes, no se han pronunciado a esta situación, pero se espera que pronto digan cuál habría sido la razón para su breve pausa.

uD83CuDFB6uD83DuDE31 #Viral | ¿Otra historia como la del Gallo de Oro? El cantante mexicano Alfredo Olivas detuvo su show en el Palenque de #Pachuca para hablar con un hombre en el escenario. Poco después, dejó de cantar y se retiró ¿Qué pasó? uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/gKdA0Fsucy pic.twitter.com/8xA0FpZfPg — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui