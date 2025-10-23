¿Amenazaron a Alfredo Olivas?, meten a Elizabeth Álvarez en polémica y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas, películas y programas favoritos, tienes que ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en el medio artístico, así que no pierdas de vista lo que está en tendencia. En el resumen de hoy jueves 23 de octubre, conoce porqué empezó el rumor de que Alfredo Olivas habría recibido una amenaza en pleno concierto.

Shakira es demandada por un adulto mayor

La reconocida cantante, Shakira, enfrenta una nueva controversia. Resulta que ha salido a la luz que la colombiana tiene una demanda por 100 millones de dólares por presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de una persona mayor.

Acusan a Elizabeth Álvarez de malos tratos

El maquillista mexicano, Héctor Huerta, recientemente denunció malos tratos por parte de la actriz Elizabeth Álvarez, con quien estuvo trabajando en funciones de la obra Perfume de Gardenias.

¿Amenazaron a Alfredo Olivas en pleno concierto?

El cantante Alfredo Olivas se apoderó de la atención de la prensa y causó la preocupación de sus fans, luego de interrumpir su más reciente presentación en vivo para hablar con un hombre que se acercó al escenario. Tras esto, el oriundo de Ciudad Obregón se retiró unos minutos sin dar explicaciones de lo sucedido y esto desató especulaciones de que habría recibido una amenaza.

Tribuna del Yaqui

