¿Carlos Rivera, despedido? Ejecutivos de Televisa querrían sacarlo de '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Carlos Rivera no va a alejarse pronto de la polémica, pues tras ser acusado de rechazar a Lambda García, por supuestamente ser gay, ahora, se ha dicho que ejecutivos de Televisa no lo querrían y estarían pensando seriamente en despedirlo de ¿Quién es la Máscara?, debido a que tendría una actitud de divo e insoportable. Según informes, se negaría a hablar con el público y lo mínimo con sus compañeras como Ana Brenda Contreras.

Como se sabe, en el inicio del reality de la empresa San Ángel, en una cuenta de chismes de X, anteriormente conocido como Twitter, señalaron que en esta séptima temporada, el cantante llegó insoportable con exigencias inesperadas que pusieron a todo en jaque: "El que anda insoportable, pero insoportable marca Dios, es Carlos Rivera Resulta que ahora que participa en ¿Quién es la Máscara?, me contaron unos amiguitos de la producción que el cantante pidió tener el mínimo contacto con la gente".

Según los informes, el esposo de Cynthia Rodríguez, estaba "Durante las grabaciones, Carlos iba directo del camerino al foro y de ahí de regreso, sin saludar, sin mirar, sin nada . Eso sí… cuando las cámaras se prenden, sonríe, finge felicidad y parece el más amable del mundo . Pero fuera del aire… uff , ni el piso por donde pisa lo merece.

El que anda insoportable, pero insoportable marca Dios, es Carlos Rivera uD83DuDE31?

Resulta que ahora que participa en ¿Quién es la Máscara?, me contaron unos amiguitos de la producción uD83CuDFAC que el cantante pidió tener el mínimo contacto con la gente uD83DuDE33.

¡Así como lo leen! Suplicó que… pic.twitter.com/Em9AHWZFMa — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 14, 2025

Carlos Rivera Podria salir de Quien es La Mascara, la producción ya no aguanta sus desplantes de Divo.

Fuente: Tribuna del Yaqui