Cazzu no llegaría a Estados Unidos: Le habrían cancelado la visa americana a la ex de Christian Nodal

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Cazzu, una vez más está en medio de la polémica, debido a que recientemente se ha dicho que habrían cancelado la visa americana, por lo cual su gira Latinaje, aparentemente no llegaría a Estados Unidos, y se quedaría solamente por Latinoamérica. La expareja de Christian Nodal, tampoco tendría su visa de turista, complicando la situación.

Como se sabe, el pasado 13 de septiembre del año en curso, la intérprete de Nena Trampa, comenzó su gira en la Arena Movistar, en su natal Buenos Aires, Argentina, y en este 2025 va a terminar el próximo 4 de diciembre, también en el Coliseo Cubierto El Campin, que es conocido como a Movistar Arena, en Bogotá, Colombia, aunque se ha dejado en claro que para antes de dicha fecha, anuncie más por otras partes del mundo.

El hecho de que anuncien que se abrirán más fechas, abrió la posibilidad a que llegara a ciertas zonas de Estados Unidos, como Texas, pero, en Sale el Sol, acaban de asegurar que aquellos fans que tenga en Norteamérica, no tendrían la oportunidad, pues le sería cancelada la visa de trabajo estadounidense: "Cazzu se quedó sin visa para la unión americana, por lo que no podrá pisar territorio gringo, ya que tampoco cuenta con la visa de turista".

El famoso presentador, Gustavo Adolfo Infante, declaró que esto ha hecho que la mencionada gira, solamente se quede en los países de habla hispana, por lo que podría anunciar fechas en Lima, Perú, posiblemente España, o de nuevo en otras partes de México, e incluso repetir en Argentina: "Hasta nuevo aviso, la gira de Latinaje, solamente será para países de habla hispana".

Cabe mencionar que hasta el momento, la reconocida creadora de La Cueva, no se ha pronunciado con respecto a esta polémica nueva, pero se espera que muy pronto, la famosa cantante o su equipo de relaciones públicas, no han salido para dar una declaración sobre el tema, pero se espera que pronto lancen algún tipo de comunicado para que aclaren si es falso o cierto, lo dicho anteriormente.

