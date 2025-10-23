¿Eleazar Gómez? Conoce quién se salvaría en 'La Granja VIP' y a quién pondría en placa de eliminación

Ciudad de México.- Este jueves 23 de octubre, se sabrá quién conseguirá ganar el Juego de la Salvación, dentro de La Granja VIP, lo que le dará la oportunidad de sacar a alguien de la placa de nominados, además de que podrá traicionar a uno de sus compañeros, y sacar a un segundo, pero para meter en su lugar a otro, como pasó con Carolina Ross el viernes 17 de octubre, ¿acaso será Eleazar Gómez el ganador?

El pasado miércoles 22 de octubre, en el reality de TV Azteca se vivió la segunda ronda de nominación de la temporada, que es conocida como La Asamblea, en la que los participantes pasaron y nominaron cara a cara, a aquellos que desean que sean eliminados de la competencia. En esta ocasión, aquellos que les tocó estar a merced del público, fue a Gómez, Lis Vega, Sandra Itzel y Alberto del Río, mayormente conocido como 'El Patrón'.

Pero, al igual que en La Casa de los Famosos México, aunque sus compañeros eligieron a ellos cuatro para estar en riesgo, solamente dos de ellos llegaran al domingo, esto pues, este jueves 23 de octubre estará el juego de la salvación, en la que uno de los participantes, incluso los que no están nominados, como César Doroteo, mayormente como Teo, ganen esta carta, y salven a uno de los nominados, y que el próximo viernes realicen la traición, eligiendo sacar a otro de los nominados, pero cambiándolo por otro. Por ejemplo, si gana Eleazar, se salvaría a él mismo, sacaría a 'El Patrón', y mandaría a Teo, dicho por él mismo en días pasados.

Todo reality show necesita un villano, y #LaGranjaVIP ya tiene al suyo: Eleazar Gómez. Su presencia garantiza el espectáculo que el programa necesita. ¿Será eliminado pronto? Tal vez no, porque él está dando el show que todos quieren ver. #LaGranjaVIPMX #EleazarGomez pic.twitter.com/4I12tw8Xos — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 23, 2025

En cuestiones físicas, si el juego es de destreza, fuerza, velocidad y agilidad, Sergio Mayer Mori, Eleazar, Jawy Méndez y Kike Mayogoitia, son los favoritos para ganar, dado a que son de los más jóvenes y atléticos de la competencia, y según sus palabras, salvarían tanto a Gómez como a Él Patrón, mientras que si es de habilidad, equilibrio o de inteligencia, se dice que Fabiola Campomanes, Alfredo Adame o Lola Cortés, quienes salvarían a Liz y Sandra.

Cabe mencionar que en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Comadrita, lanzó la primera encuesta para saber a quién salvaría el público, y en caso de que no hubiera la salvación o la traición, basado en esta encuesta, la primera en salvarse sería Lis Vega, que cuenta con el 59.6 por ciento de votos, en segundo lugar está el exluchador de la WWE con el 19.4 por ciento, en tercero Sandra con el 16.2 por ciento, y por último el exactor de Televisa con 4.8 por ciento de apoyo, lo que lo haría el eliminado del domingo 26 de octubre.

¿A quién le vas a dar tus votos de Salvación? #LaGranjaVIP — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui