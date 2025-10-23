Familia de Nicandro Díaz acusan a Marian Robles de apropiación de patrimonio; la actriz les responde

Ciudad de México.- A través de Venga la Alegría, se informó que la familia de Nicandro Díaz, han decidido poner acciones legales en contra de la expareja de su padre, que es Mariana Robles, por supuestamente ser una de las muchas personas que acusan, de apropiación indebida del patrimonio, del reconocido productor de Televisa. Por su parte, la actriz no se ha quedado callada y les responde contundentemente.

El martes 21 de octubre del año en curso, la familia del productor de melodramas como Gotitas de Amor, mediante sus redes sociales, compartieron un comunicado, en el que señalan que a casi dos años de la muerte de su padre, son victimas de delitos patrimoniales, como apropiación indebida, además de supuesta difusión de información falsa. La actriz de doblaje fue una de las mencionadas en el documento.

Por este motivo, en una entrevista para el matutino de TV Azteca, Mariana ha sido tajante, al asegurar que ella no tiene nada que ver, y que no deberían de usar su nombre, pues hay medidas legales, que les impide a los hijos de su difunta pareja, el que insinúen cosas de ella o mencionen su nombre: "No tendrían que haber puesto mi nombre, yo tengo las medidas de protección, están vigentes y, hoy por hoy, se supone que no pueden nombrarme, no pueden acercarse a mí. No hay ni una acusación en mi contra, entonces ya que me dejen tranquila, que me dejen vivir en paz"

A un año con siete meses, la familia de Nicandro Díaz afirma que hay personas lucrando con el nombre del productor y aseguran que tomarán acciones legales en su contra. uD83DuDC40uD83DuDE2C #VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/p6csq2rW1f — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 23, 2025

Ante esto, señaló que el resto de las personas mencionadas en el documento, tampoco deberían de ser señaladas, pues sí tienen que ver con el tema ya que son profesionales, que el exproductor del programa Hoy dejó encargados de sus temas legales, como su albacea: "Mencionan a Kari Frajer, que era una de las escritoras de Nicandro, quedó como albacea, y las otras personas son los abogados de Nicandro".

Con respecto a temas legales, destacó que su madre ya tiene una demanda en contra de los hijos de Nicandro, debido a que no quieren devolverle una escultura que estaba en su hogar, señalando que la sacaron de dicha vivienda y hay cosas suyas que ni dejaron sacar, como dicho objeto, que fue creado por su madre: "Esta escultura pertenece a una colección, la escultura tiene que estar a disposición de mi mami, de hecho, ellos ya lo saben".

Finalmente, Mariana dejó en claro que ella no tiene interés en el dinero o en nada que tenga que ver con la herencia o fortuna de Nicandro, por lo que pide que la dejen en paz y no la metan en estos temas, ya que ella jamás pidió nada de los bienes o el dinero que dejó su pareja: "No, a mí que me dejen en paz, yo no quiero nada, yo nunca pedí nada, yo no sé de dónde viene todo este tema"

“Que ya me dejen tranquila”, Mariana Robles responde a las declaraciones de la familia de Nicandro Díaz, asegura que ella nunca pidió nada y no busca tomar acciones legales. uD83EuDD28#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o… pic.twitter.com/4vpwsB4I4c — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui