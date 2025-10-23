Horóscopos Nana Calistar HOY VIERNES 24 de OCTUBRE: Nuevas energías y decisiones importantes

Ciudad de México.- El Universo se sacudirá este viernes 24 de octubre de 2025 y Nana Calistar lo sabe. Sus horóscopos de hoy llegan con una mezcla de advertencias, oportunidades y cambios que pondrán a prueba el carácter y la paciencia de cada signo. Es momento de limpiar energías, dejar atrás lo que no suma y abrir el corazón a nuevas posibilidades. Lee con atención los horóscopos de Nana Calistar y descubre cuál será tu fortuna.
Prepárate, porque según la astróloga más directa y sin filtros, este día puede marcar un antes y un después si sabes escuchar las señales del destino.
Horóscopos de Nana Calistar para HOY viernes 24 de octubre de 2025
Aries
Este viernes podrías enfrentarte a una conversación incómoda que te obligará a poner límites. No cedas por lástima ni por miedo; tu paz vale más que cualquier compromiso. En el amor, alguien del pasado podría intentar volver, pero no todo lo que brilla merece otra oportunidad.
Tauro
Tu energía se renueva y eso te permitirá resolver un conflicto que te venía pesando desde hace semanas. La clave está en no guardarte lo que sientes. Evita tomar decisiones impulsivas en temas laborales; algo mejor está por venir si esperas unos días.
Géminis
Estás en un momento de crecimiento personal, pero también de confusión emocional. Aléjate de quienes critican tu manera de vivir y enfócate en tu progreso. Hoy una llamada o mensaje inesperado puede cambiar tu ánimo por completo.
Cáncer
Te has esforzado más de lo que los demás notan, pero el reconocimiento llega pronto. No te desanimes si alguien no valora lo que haces. Este viernes podrías recibir una noticia que te motive a seguir un nuevo rumbo o iniciar un proyecto que tenías detenido.
Leo
Deja de intentar resolver los problemas de todos. Si no aprendes a soltar, el agotamiento te pasará factura. En el amor, se avecina una aclaración necesaria: o se fortalecen los lazos o cada quien toma su camino. Confía en tu instinto, no te fallará.
Virgo
Los astros te piden que te liberes del perfeccionismo. No todo tiene que salir impecable para ser valioso. Este día será ideal para reconectar con amistades sinceras o cerrar ciclos que aún te pesan. En el amor, una persona te observa desde hace tiempo.
Libra
Cuidado con los altibajos emocionales, porque podrías decir algo que después lamentes. El equilibrio será clave para no dejarte arrastrar por discusiones sin sentido. Un cambio positivo se aproxima en lo laboral, pero solo si confías en tus capacidades.
Escorpión
Una persona nueva podría despertar tu interés, pero no confundas emoción con necesidad. Los astros te impulsan a mejorar tu autoestima antes de buscar validación externa. Aprovecha el día para limpiar tu entorno y renovar tu energía.
Sagitario
Tu carácter fuerte te abrirá puertas, pero también podría cerrarlas si no controlas tus impulsos. Este viernes deberás decidir entre lo que quieres y lo que te conviene. En el amor, alguien intenta acercarse, pero aún no es momento de dar ese paso.
Capricornio
La tensión en pareja o familia podría aumentar si no aprendes a comunicarte con calma. No es momento de forzar nada; las cosas se acomodarán solas. En lo económico, un pago o propuesta pendiente podría sorprenderte para bien.
Acuario
Cuida tu entorno y tus pensamientos. Podrías absorber energías que no te pertenecen si no pones límites. En lo laboral, no confíes ciegamente en promesas vacías. Este viernes 24 de octubre es ideal para enfocarte en lo que te apasiona y retomar un hábito saludable.
Piscis
Deja de mirar atrás. El pasado ya no tiene poder sobre ti si decides soltarlo. Enfoca tu energía en tus metas y no en lo que perdiste. La suerte te acompaña si te atreves a dar el primer paso hacia ese proyecto o cambio que llevas posponiendo.
