Ian García, cuñado de Eleazar Gómez, rompe el silencio y revela si será arrestado en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido influencer y cantante, Ian García, ha decidido acabar de una vez por todas con todos los rumores y finalmente rompió el silencio sobre la supuesta agresión física que el actor de melodramas, Eleazar Gómez, habría cometido en contra de su hermana, a días de que entrara como participante en La Granja VIP, ¿acaso en verdad va a ser arrestado en el reality de TV Azteca?

Como se sabe, fue la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, en su canal de YouTube, aseguró que Miriam García, que es hermana de Ian, conocido como un Wapayaso, habría violentado a la joven en una discusión en su hogar, antes de entrar al reality y que ahora, prepararía demanda: "La hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia".

Por otro lado, el manáger del actor de Atrévete A Soñar, a través de una entrevista para el canal de YouTube de Vaya Vaya, ha salido a dejar en claro que lo dicho por la presentadora de Sale el Sol es una mentira, incluso, aseguró que Miriam se había comunicado con él pocos minutos antes de la entrevista para hablar de hacer un evento en apoyo a Eleazar, y que el público vote por él para que tenga mayor probabilidad de llegar a la gran final.

Manager de Eleazar Gómez niega que haya ruptura y demanda de parte de Miriam, novia de Eleazar #eleazargomez #lagranjavip #vayavaya https://t.co/sB52u81hej pic.twitter.com/4ZcVB1ea9s — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 21, 2025

Ahora, ha sido el propio Ian, con el cual Eleazar se hizo amigo al trabajar juntos en el Bandido Show, acaba de romper el silencio con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que no mencionó directamente a su hermana y al actor de melodramas, pero al colocar: "La vida es muy linda para que crean todos los chismes que se dicen", para muchos, es una clara respuesta de que en realidad no habría habido un episodio de violencia.

"Obviamente, le dije a Eleazar: 'Cuídala mucho; es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato'. De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él".

Ian negaría violencia de Eleazar a su hermana. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui