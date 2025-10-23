Maquillista de 'Perfume de Gardenias' denuncia malos tratos de actriz de Televisa; lo hizo llorar

Ciudad de México.- El reconocido maquillista mexicano, Héctor Huerta, recientemente ha comenzado a viralizarse, debido a que a través de sus redes sociales, acaba de denunciar malos tratos, por parte de la reconocida actriz de melodramas de Televisa y presentadora mexicana, Elizabeth Álvarez, señalando que incluso lo hizo llorar ante sus crueles comentarios al maquillarla para la obra Perfume de Gardenias.

Huerta, a través de su cuenta de TikTok, reveló que fue contratado para las presentaciones del pasado 14 y 15 de octubre de la obra de teatro de la obra de teatro anteriormente mencionada, que se realizaron en La Paz y Los Cabos, y que aunque la mayoría de los artistas fueron buenos con él, la actriz de La Herencia, supuestamente fue todo un suplicio: "Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo".

Ante esto, declaró que desde el primer momento en que llegó lo hizo con una mala actitud, destacando que llegó 20 minutos antes de que comenzara la obra y se la llevó quejándose mientras que la maquillaba y peinaba, siendo "súper mala onda", además de asegurar que discriminó a Kimberly 'La Más Preciosa': "Luego me pregunta a quién maquillaste y le dije a Lola y a Kimberly, y me dice: 'Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly'. Le dije está bien, quedó bien bonita, pero luego le puse unos brillitos y me dijo: '¿Qué crees que soy, una cabaretera?', y se los quité".

Héctor afirma que la actriz de Fuego en la Sangre, se fue a quejar de él y su equipo, los tachó de ser profesionales, que no llevaban todo lo necesario y por eso le tuvo que dejar su maquillaje dentro del camerino de ella, y por ello tuvo que pasar en varias ocasiones, y en una de esas veces que entró, la situación se salió de control cuando notó que algunos miembros del elenco entraban al camerino de la actriz para tomar spray para el pelo.

Finalmente, Huerta declaró que cuando él trató de recoger sus cosas, por desgracia se toparon y la esposa de Jorge Salinas, le gritó y le dijo que odiaba que entrara a su camerino: "Le dije: 'Perdón, es que se estaban metiendo a tu camerino', y ella me respondía: 'Quita esa cara' y 'si se me pierde algo va a ser tu culpa'. Yo le intenté explicar que justo ya estaba por sacar mis cosas para que no entraran, y la verdad no fue mi intención. No tuve empatía, me puse a llorar enfrente de todos, y ella seguía gritándome, mientras había varias personas presentes.”

@hectorhuertahh Si a ella no le importo portarse asi conmigo que no le hice absolutamente nada malo, solo maquillarla, yo tenia un sueño que era maquillarla y no es justo que un artita trate asi a una persona, no importa si es la señora de intendencia, si es una mesera o los que recogen la basura todos merecemos respeto Elizabeth Alvarez humildad y respeto es lo que te hace falta, por que ami me contrataron para maquillarte y nunca te falte el respeto aun que si te lo merecias, hasta que me viste llorando enfrente de todos, me soltaste. Imaginate que te contraten para maquillar a una artista y ese artista te trate super mal frente a todos (equipo de Perfume de gardenia) @elizabethalvarezoficial ? sonido original - Héctor Huerta Maquillista

Fuente: Tribuna del Yaqui