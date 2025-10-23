Mariana Ochoa revela desprecio de Ari Borovoy tras coincidir en evento: "Sigo esperando una disculpita"

Ciudad de México.- La relación entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy, excompañeros de 'OV7', vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez, la polémica surgió durante un evento de compositores donde, según relató la propia Mariana, habría aceptado cantar con su colega pero finalmente él habría pedido que la bajaran del escenario.

"Memo me hizo la invitación, me comentó que si yo tenía problemas en subirme con Ari a cantar, yo le dije que ninguno", explicó Ochoa ante la prensa. "Entonces no sé si al preguntarle al otro lado, pues tal vez puso alguna condición, ¿no? Y tal vez por eso ya no me... Y tal vez por eso no se dio".

Al ser cuestionada sobre qué pasaría si se encuentra a Ari frente a frente, Mariana fue clara: "Yo siempre lo he saludado. Hicimos una gira juntos donde él se hizo el enojado después de un problema en donde su oficina nos falló a todos. Después, siempre lo he dicho, se reivindicó de alguna manera, pero jamás se recibió una disculpa. Yo siempre llegaba a saludar, a veces me saludaba, a veces no... Veamos qué pasa hoy".

Y sin contemplaciones, la también empresaria manifestó que Borovoy aún le debe algo: “Pues no sé. Yo sigo esperando una disculpita." Por su parte, Ari Borovoy aseguró no tener conocimiento de ninguna polémica y se mostró tranquilo respecto a su participación en el evento: "Ahorita me echo aquí una canción sorpresa para el maestro Memo Méndez Gil. Te quiero tanto, tanto que es un himno. Me invitó, bueno, él no, me invitó Roberto Cantoral hace algunos meses. Le dije que sí, aquí estoy feliz de la vida".

La tensión entre ambos viene de tiempo atrás. Durante la gira del reencuentro de 'OV7', varios integrantes del grupo expresaron su inconformidad con el manejo que la oficina de Borovoy hizo de los compromisos del grupo, lo que generó fricciones internas y distanciamiento entre algunos de los miembros. Aunque en su momento parecía que las diferencias se habían calmado, este nuevo episodio demuestra que las heridas entre Mariana y Ari aún no cicatrizan del todo, y que la relación entre ambos sigue siendo, al menos, incómoda.

