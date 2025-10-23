Mujeres unidas: Kim Shantal, Sandra Itzel y Fabiola arremeten contra Eleazar Gómez en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Como nunca antes visto, en La Granja VIP, se acaban de unir las mujeres ante las que ellas afirman fue una traición inesperada. La reconocida influencer, Kim Shantal, cantante Sandra Itzel, y la actriz mexicana, Fabiola Campomanes, con bastante molestia e indignación, arremetieron en contra del polémico galán de melodramas, Eleazar Gómez, afirmando que es un doble cara que actúa por la espalda.

El pasado miércoles 22 de octubre del año en curso, se realizó la segunda Asamblea en el reality de granja, en la que los habitantes restantes, se pusieron frente a frente con la persona que deseaban nominar y las razones que tenían para darle ese voto y buscar ponerlo en placa de riesgo, para que salga. En esta ocasión, los famosos que resultaron ser nominados son Eleazar, Alberto del Río, Sandra y Lis Vega.

Pero, no solo los nominados terminaron molestos, pues aunque Kim y Fabiola no están en riesgo, ambas se lanzaron en contra del actor de Atrévete a Soñar, acusándolo de ser un traidor, debido a que al momento de nominar, Eleazar le dio uno de sus puntos a Sandra e incluso a Fabiola, siendo que antes de la nominación había ido con ellas para formar una alianza y no nominarse entre ellos, prometiendo que tendrían el apoyo de él.

La primera en alzar la voz fue la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues señaló que ella estaba enojada por la deslealtad, y cuando Gómez se le quiso acercar, ella lo detuvo en seco y le dijo que no tenía absolutamente nada que hablar con un "pinc... mentiroso", que ella no tenía problemas con las decisiones de los demás, pero con esto sí, porque se suponía que había una alianza, y lo que él hizo fue por la espalda.

Ante esto, la exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que ella era de ley y no iba a soportar esa clase de traiciones, que no se valía que quisiera manipular, pero él atacar por la espalda, señalando de manera contundente que al público no se le engaña y ellos ya vieron todo. De la misma manera, la ex de Adrián Di Monte, le dijo que ella quiso darle la oportunidad y que él le había hecho una promesa, que no esperaba eso de él, mientras que él afirma que no hizo nada de lo que se dijo.

Pero eso no fue todo, pues cuando estaban afuera de la casa, Fabiola le advirtió de frente a Eleazar que la iba a conocer, que esa casa no era de él, sino que de todos e iba a tener que lidiar con su presencia, así como ella con la de él, destacando que ella no soporta las traiciones: "El que se tiene que sentir incómodo eres tú, y esta casa no es tuya, es de todos, así que ahora vas a tener que lidiar conmigo, ¿querías conocerme? me vas a conocer, por la espalda nada, y que te la compren los demás, yo no".

"El que se tiene que sentir incómodo eres tú, y esta casa no es tuya, es de todos, así que ahora vas a tener que lidiar conmigo, querías conocerme? me vas a conocer, por la espalda nada, y que te la compren los demás, yo no" uD83DuDC44 Hasta Fabiola arrastrando a Eleazar #LaGranjaVIP pic.twitter.com/c4K9hZPbS2

