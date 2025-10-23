Participante de 'La Granja VIP' revela que padece enfermedad incurable; hace inesperada confesión

Ciudad de México.- La reconocida comediante mexicana como La Bea, que actualmente está destacando con su participación en La Granja VIP, acaba de sincerarse ante sus compañeros de que padece de una incurable enfermedad, de la cual se animó también a realizar una inesperada confesión, que causó un gran shock entre los millones de espectadores que han compartido mensajes en su apoyo.

El pasado domingo 12 de octubre se estrenó el reality show de TV Azteca, siendo su primera apuesta en un formato de granja, y de manera sorprendente, las cosas se han movido con rapidez, debido a que los favoritos de la primera semana, en esta segunda semana se están convirtiendo en los más odiados, debido a que han dejado ver una actitud que para los espectadores es considerada como de "machista", "pedante" y hasta "violenta".

Actualmente, La Bea es una de las más queridas, por su transparencia al hablar, como ahora que en una charla con Lola Cortés, no dudó en confesar que desde que era una niña, fue diagnosticada con vitiligio, lo que le ha hecho pasar momentos sumamente complicados y la hacen sentirse avergonzada: "Yo cuando me empezó a salir el vitiligo, pues yo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente me viera, porque pensaba 'wey, qué van a decir de mí, se van a burlar, me van a poner apodos'".

La exparticipante de LOL: Last One Laughing, después de sincerarse con este padecimiento, se quiso confesar al 100 por ciento, por lo que impactó al señalar que sí le afectó mucho esta situación, y cuando era niña prefería mantenerse bien tapada para no mostrar partes de su cuerpo que enseñaran los estragos de su enfermedad, la cual, se caracteriza por cambiar la pigmentación de la piel en ciertas zonas, incluso confesó que también se tapaba las manchitas de su cuerpo con plumones para evitar mostrarse.

Tania González, mejor conocida como la Bea,.

