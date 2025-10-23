¿Quién gana la Villa 360 en 'Exatlón México'? Ella ganaría la Medalla Femenil este 23 de octubre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy polémicas y tensas, ya que los rojos estarían tensos entre ellos y habría reclamos a Ella Buccio y otros nuevos, especialmente por el premio más importante para ellos, ya que según los spoilers de este jueves 23 de octubre del 2025, se ha dicho qué este equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aunque ya estarían incrementando sus porcentajes de victoria, contrario a las tres semanas anteriores, la realidad es que seguirían inconformes con la gran ventaja y la manera en que los azules les siguen metiendo en las competencias.

Por otro lado, aunque afirma que no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, que es la cuarta que se pone en juego del lado de las mujeres, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que en esta ocasión se la queden los rojos, contrario a la varonil que fue para los azules. Según estadísticas, Mati Álvarez, se llevaría su segunda de la temporada.

Esta noche las mujeres pelearán por la Medalla Femenil, uD83CuDFC5 y los Azules harán todo por defender su territorio en la Batalla por la Villa 360. uD83DuDD25uD83DuDD34uD83DuDD35

uD83DuDD1C Nos vemos esta noche en #ExatlónMéxico, a las 7:00 PM. por Azteca Uno. uD83DuDCFAuD83DuDCF1uD83DuDCBB pic.twitter.com/yu17fzMBrZ — Exatlón México (@ExatlonMx) October 23, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los rojos, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los azules, por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules se mantendrían en la Villa 360, completando una semana completa en las comodidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui