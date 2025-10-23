"Quiero una foto con el guapo": Conoce a César Echeverría, el fan que cautivó a Belinda en pleno concierto

Ciudad de México.- La reconocida artista Belinda volvió a ser tendencia tras presentarse recientemente en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, y brindar un concierto único en el que hizo un repaso por icónicos temas de su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la cantante se fotografió con un fan que se encontraba presente entre el público. La cantante interrumpió su show al notar entre el público a un hombre que llamó su atención de inmediato.

La intérprete de En el amor hay que perdonar se volvió viral tras notar la presencia del joven en primera fila durante su show y pedirle una foto de una forma muy auténtica, fiel a su estilo. "Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo", solicitó Belinda a su equipo de seguridad, provocando gritos y risas entre los asistentes.

El afortunado de tomarse una foto con Belinda fue identificado como César Echeverría, originario de Guadalajara, que se ha colocado en el ojo público desde ese momento. Según se ha podido conocer, César comparte fotografías de sus viajes por el mundo y algunas sesiones en las que posa con actitud profesional, lo que ha llevado a muchos a suponer que se dedica al modelaje o la fotografía artística.

Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre el espontáneo encuentro, sus redes no tardaron en llenarse de comentarios y nuevos seguidores curiosos por saber más de él. Su cuenta, que antes pasaba casi desapercibida, se ha convertido en todo un fenómeno, por lo que ha conseguido miles de seguidores e incluso publicó el momento que vivió junto a la cantante.

"Beli, prometo ser un buen migajero", es lo que se lee en la descripción del post que hizo, sin mencionar otra cosa del instante que lo colocó en la mirada pública. El momento se difundió rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde los seguidores de Belinda, conocidos como 'belifans', expresaron su emoción por el gesto de la famosa. Muchos comentaron que el encuentro fue único y reflejó la cercanía de la intérprete con su público.

Hasta el momento, ni Belinda ni César Echeverría han hecho comentarios adicionales sobre lo ocurrido, pero los internautas no han dejado de mencionar que deberían reunirse en un ambiente más relajado. Algunos han sugerido que podrían colaborar en algún proyecto juntos, mientras que otros simplemente esperan verlos compartir más momentos en el futuro.

