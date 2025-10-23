Sean 'Diddy' Combs fue atacado en prisión: "Se despertó por un cuchillo en el cuello"

Estados Unidos.- El magnate musical estadounidense Sean 'Diddy' Combs, condenado a 4 años y 2 meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución, habría sido atacado en su celda, en la prisión de Nueva York, según informaron medios como Daily Mail. Un amigo cercano del rapero dijo que la persona que lo atacó era un reo que logró colarse a su celda mientras dormía.

"Se despertó con un cuchillo en la garganta", le narró al medio citado Charlucci Finney, quien agregó que desconocía si 'Diddy' Combs se había defendido "o si vinieron los guardias, solo sé que sucedió". Para el amigo del rapero, si el preso que lo abordó con el cuchillo "hubiera querido hacerle daño, Sean habría resultado herido. Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo".

Sean Diddy. Créditos: Internet

Por eso creo que lo que ocurrió fue una amenaza, más que intento de asesinato: "La próxima vez no tendrás tanta suerte. Todo es intimidación. Pero con Sean no funcionará. Sean es de Harlem". Los abogados de 'Diddy' Combs han pedido que sea trasladado a una cárcel en Hanover Township, Nueva Jersey, que aseguran es más segura.

El juez Arun Subramanian dijo en el juicio "las escuchamos", dirigiéndose a las testigos que hablaron con detalles desgarradores sobre el abuso prolongado, coercitivo y devastador a manos de Combs. "Se enfrentaron al poder. No es fácil", aseguró. La defensa de la estrella del hip-hop prometió apelar la condena y declaró a los periodistas a las puertas del juzgado que consideraba que el juez había actuado como un "decimotercer miembro del jurado" y que la sentencia era "inconstitucional".

Sean “Diddy” Combs has been ARRESTED by the FBI, NBC is reporting

pic.twitter.com/uVREQF9YiX — Crazy Moments (@Crazymoments01) September 17, 2024

Entre tanto, la fiscal Christy Slavik, que solicitó una condena de 11 años, afirmó que Combs no aceptó la responsabilidad de sus actos. "Su arrepentimiento fue condicional. Es como si pensara que la ley no se aplica a él", declaró Slavik. El juez Subramanian dijo también en su decisión que estaba obligado por la ley a imponer una sentencia que reflejara los "graves delitos" de Combs, que dañaron "irreparablemente a dos mujeres".

Señaló que la pena fue significativamente más corta que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses, y le dijo a Combs que contaba con que él "aprovecharía esta segunda oportunidad". En una carta enviada al juez, el rapero y empresario de 55 años pidió perdón y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos".

El jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Combs, evitándole la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos delitos de trata de personas con fines de prostitución. El exastro del hip-hop, que durante su juicio lució envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres a participar en maratones sexuales con prostitutos mientras él se masturbaba o grababa. También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como 'freak-offs' o 'noches de hotel'.

Fuente: Tribuna del Yaqui