Belinda sufre nueva lesión durante concierto en CDMX; se lastima la mano al tocar la batería

Ciudad de México.- La cantante española Belinda Peregrín Schüll, mejor conocida simplemente como Belinda, continúa ofreciendo diversos conciertos y lanzando nueva música. Sin embargo, a pesar del enorme éxito que disfruta la intérprete de Luz sin gravedad, también ha atravesado varios desafíos de salud y ahora enfrenta un nuevo problema. En TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Para comenzar, en el mes de septiembre la artista de 36 años sufrió la ruptura del menisco en su rodilla izquierda. Aunque recibió atención médica, decidió posponer la cirugía debido a su apretada agenda laboral, lo que preocupó a sus millones de fanáticos. Cabe destacar que, aunque se desconoce el lugar exacto donde ocurrió la lesión, se presume que sucedió durante los ensayos de la obra musical Mentiras All Star.

¿Nueva lesión?

Durante un reciente concierto privado en la Ciudad de México, la exestrella de Televisa se lastimó un dedo de la mano derecha mientras tocaba la batería. "Lo que me faltaba después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba", escribió en una historia de Instagram, donde mostró su dedo lesionado. Hasta el momento de la redacción de esta nota, la cantante no ha dado más información al respecto.

Se lastimó un dedo de la mano

Afortunadamente, algunos asistentes compartieron en TikTok videos del espectáculo, por lo que se deduce que Belinda continuó con la presentación y que la lesión no fue grave. De hecho, la artista —quien además enfrenta un conflicto legal con Lupillo Rivera— tiene programadas dos funciones el próximo mes: los días 8 y 9 de noviembre, cuando se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México con la obra Mentiras All-Stars.

Por otro lado, como te informamos anteriormente, un tema que mantiene muy emocionados a los Belifans es la aparición de un apuesto admirador que conquistó a la celebridad la noche del 19 de octubre, durante su concierto en el foro principal de las Fiestas de Octubre en Jalisco. "Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo", exclamó la cantante mientras señalaba a un joven entre las primeras filas. Más tarde, se descubrió —gracias a una fotografía que publicó junto a Beli— que se trata de César Echeverría, un aparente modelo originario de Guadalajara. ¿Romance en puerta?

Fuente: Tribuna del Yaqui