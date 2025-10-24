Fan le pide matrimonio en un concierto a Cristian Castro y sí acepta; ¿Y su boda con Mariela Sánchez?

Ciudad de México.- El pasado sábado, el mexicano Cristian Catro se presentó en Guayaquil, Ecuador, en el marco de su gira 'Hits Tour 2025', donde una fanática le realizó una propuesta difícil de contestar: Le pidió matrimonio. Además de su exitosísima carrera, Cristian se ha vuelto muy viral en el último tiempo, por declaraciones n torno a que a él le gusta hacer "nada". Mientras el artista continúa haciendo girar su música por el mundo, hay diferentes episodios que lo sorprenden y lo encuentran con sobrado sentido del humor.

La admiradora, visiblemente emocionada, tomó el micrófono y declaró: "Y mi sueño era estar en un concierto aquí contigo, en el escenario. Y hoy, en este día especial, vengo a pedirte que te cases conmigo." Ante la sorpresa del público, la fanática se arrodilló y le entregó un anillo. Cristian, entre risas y gestos de ternura, se colocó el anillo y llevó la mano al corazón, suspirando antes de responder con humor: "Sí, acepto."

Los asistentes estallaron en aplausos y comenzaron a corear "¡Beso, beso, beso!", pero el intérprete de 'Azul' mantuvo la calma y aclaró con picardía: "Te besaría si no tuviera una novia... Pero, ¿aceptas la poligamia? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos, ¿te parece?"

La acción generó carcajadas entre los presentes, quienes disfrutaron del espontáneo momento y, sobre todo, la forma en que el hijo de Verónica Castro tomó la propuesta de su fiel seguidora. Cabe destacar que la reconocida presentadora ya está al tanto de la situación, y no dudó en dejar su respectivo "me gusta" al video que comienza a difundirse en redes sociales.

Castro está comprometido con la empresaria argentina Mariela Sánchez, con quien retomó su relación en 2024 tras dos polémicas e intempestivas separaciones. Ambos han confirmado su próximo enlace y han dejado entrever que la boda podría realizarse a principios de 2026. El inusual episodio en Guayaquil no solo mostró el carisma y sentido del humor del cantante mexicano, sino también la intensidad del cariño que sus fans aún le profesan en toda Latinoamérica.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México