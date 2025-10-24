¿Flor Rubio despidió a Ferka? Tras pleito en vivo, revelan porqué la actriz ya no está en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Después de que protagonizara un intenso pleito en vivo con la reconocida periodista de espectáculos, Flor Rubio, la polémica actriz y presentadora mexicana, Ferka, ha llamado mucho la atención, debido a que dejó La Granja VIP a menos de una semana de su estreno y esta situación. Ahora, en medio de los rumores de que sería despedida de TV Azteca, se acaba de revelar porqué su ausencia.

Como se sabe, la presentadora de Dulce y Picosito, en una de sus emisiones, salió a defender al polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, asegurando que no deberían de recordarle el que agrediera físicamente a su entonces pareja, Tefy Valenzuela, señalando que ya era momento de perdonar: "Nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar y pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, porque ha enfrentado su error".

Al día siguiente, en uno de los paneles, en los que es critica, al igual que la presentadora de Venga la Alegría, Ferka se le fue a la yugular a Flor, dejando en claro que el actor que cometió el actor de Atrévete a Soñar, no iba a ser olvidado, porque el público tiene memoria y no será fácil que lo apoyen: "De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como (la otra crítica), la gente tiene memoria. Obviamente, no creo que lo vayan a apoyar".

Flor de inmediato decidió defenderse de María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, le respondió asegurando que no entendía porque decía eso, que era evidente que no escuchó bien su comentario y le pidió que no pusiera palabras en su boca, a lo que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy solo respondió: "Ayer dijiste: 'Ya los disculpamos'. Tú lo disculpaste, yo no".

Después de esta polémica situación, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, simplemente dejó de aparecer en las emisiones de dicho reality, por lo que llegó a pensarse que había sido despedida por haberse peleado con la colega de Kristal Silva, sin embargo,

¡No querido! Me voy a Milán de trabajo. Ya era un compromiso que tenía. Pero regresaré con todo. Aquí ando pendiente siempre

Hace falta @Ferka en las galas a mí no me gusta esté panel sin ella Gracias, el domingo nos vemos

No querido ! Me voy a Milán de trabajo . Ya era un compromiso que tenía . Pero regresaré con todo . Aquí ando pendiente siempre uD83EuDEF6uD83CuDFFCuD83CuDF1F — MariaFernandaQuirozuD83DuDC9C (@Ferka) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui