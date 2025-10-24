Gloria Trevi se le va a la yugular a Pati Chapoy tras lanzar critico comentario en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Gloria Trevi, recientemente empleó sus redes sociales para irse a la yugular de la polémico periodista de espectáculos mexicana, Pati Chapoy, después de que la también presentadora, hubiera lanzado critico comentario en una entrevista para varios medios de comunicación, como Ventaneando. Ambas tienen más de 10 años en pleito legal.

Como se sabe, después de que la intérprete de Lo Que Una Chica Por Amor Es Capaz, diera una conferencia de prensa para hablar de su más reciente docuserie, Gloria Trevi, Sin Filtros, Chapoy al dar su opinión al respecto, declaró que nadie debería de centrarse en ella, sino en el daño que ella causó a otras y a ella misma: "Yo no soy la noticia, las víctimas lo son. Todos vivimos las consecuencias de nuestros actos. Ella enfrenta una denuncia en California, y mi trabajo ha sido informar, no atacar.

Ante esto, la intérprete de Cinco Minutos, empleó su cuenta de Instagram para dejar en claro que desde hace muchos años que reconoció el daño que se hizo, pero que se ha redimido, mientras que le aseguró a Chapoy que ella dañó a más gente y sigue evadiendo la justicia: "Hace mucho que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron".

Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!", agregó.

uD83DuDD25uD83CuDF99? “Yo no soy la noticia, las víctimas lo son”: Pati Chapoy responde a Gloria Trevi tras las acusaciones de daño: “Todos vivimos las consecuencias de nuestros actos. Ella enfrenta una denuncia en California, y mi trabajo ha sido informar, no atacar.” uD83DuDCA5??#TodoParaLaMujer con… pic.twitter.com/Xy0V136yhj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

De la misma manera, señaló que tiene un problema de edadismo, pero que al final, deberá de verse al espejo, y mentirse sobe la clase de persona que es, y que lo lamenta, porque carga con el peso de saber que se metió con el peso y el físico de otras personas, fomentando al odio y la desinformación, ya que asegura que o ha hecho más que mentirle a la gente: "¡No estoy sola! Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé! Sé que compran muchas cosas… ¿cómo no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción?".

Finalmente, la intérprete de Psicofonía le señaló que al final todo, ambas van a verse las caras en una corte y ahí, después de tantos años, por fin podrán aclarar todo, asegurando que deberá presentar pruebas, pruebas concretas y reales: "Pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono, pero los actos tienen consecuencias".

Directa y a la yugular se va Gloria Trevi contra Paty Chapoy después de que Paty comentara : “el daño se lo hizo así misma yo documenté una situación donde salieron 5 delitos; estoy viendo que ella próxima a cumplir 60 años debe de sentir cierta culpa de todo lo que pasó, no fue… pic.twitter.com/8MOIlK6QJ0 — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 24, 2025

Fuente: Tribuna de Yaqui