Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 25 de octubre: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El fin de semana llega con vibras intensas y grandes lecciones emocionales. De acuerdo con los horóscopos de Nana Calistar, este sábado 25 de octubre de 2025 será un día clave para dejar atrás el pasado, soltar lo que ya no aporta y abrir espacio a nuevas oportunidades. Algunos signos enfrentarán pruebas de carácter y amor propio, mientras otros vivirán un despertar emocional que les permitirá avanzar con más claridad.

Aquí en TRIBUNA te compartimos los horóscopos de hoy que te ayudarán a tomar mejores decisiones.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 25 de octubre: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este día te empuja a salir de tu zona de confort. No esperes a que otros aprueben tus decisiones, haz lo que tu corazón te dicte. Habrá una conversación pendiente que por fin se resuelve, pero evita reaccionar con enojo. Canaliza tu energía en proyectos personales.

Tauro

Tu estabilidad emocional será puesta a prueba este sábado 25 de octubre. Una persona intentará alterar tu tranquilidad, pero no permitas que te quite el equilibrio que tanto trabajo te ha costado. Hoy es ideal para enfocarte en tus finanzas y poner orden en tus metas materiales.

Géminis

Llegan noticias que podrían cambiar tus planes a corto plazo y con mucho dinero. No tomes decisiones apresuradas, analiza bien las opciones antes de comprometerte. En el amor, alguien busca reconectar contigo, pero deberás decidir si vale la pena reabrir esa puerta.

Cáncer

Las pruebas continúan, pero también las recompensas. Este sábado 25 de octubre marca un cierre emocional importante; aprenderás a soltar a quien no supo valorarte. En el trabajo, podrías recibir una propuesta inesperada que te abrirá nuevos caminos.

Leo

Ten cuidado con la gente que aparenta ser aliada pero guarda intenciones ocultas. No reveles tus planes a todos y confía más en tu intuición. Si alguien habla de ti, ignóralo; tu brillo no se apaga por la envidia ajena. Dedica tiempo a ti y a tus metas personales.

Virgo

Un conflicto familiar por fin se resuelve, dándote un respiro mental. Has cargado con más de lo que te correspondía, pero este día trae equilibrio y paz. Agradece las lecciones y permite que otros también tomen responsabilidad por sus actos.

Libra

Es momento de dejar de complacer a quien no se mueve por ti. Si alguien te falló, no busques justificarlo. En el amor, podrías sentir ganas de reconectar, pero asegúrate de que haya reciprocidad. Deja el papel de salvador y enfócate en sanar.

Escorpión

Tu energía física anda baja, así que cuida tu salud y evita el exceso de trabajo. Los próximos días podrían traer altibajos emocionales, pero recuerda que no todo el mundo merece acceso a tu energía. Pon límites antes de que sea demasiado tarde.

Sagitario

Un ciclo importante llega a su fin, y aunque duela, te abre la puerta a un nuevo comienzo. No te aferres a lo que ya cumplió su propósito. Este sábado es ideal para limpiar tu entorno y tu mente. Agradece, suelta y sigue.

Capricornio

Basta de postergar tu felicidad. Hoy el universo te pide que tomes decisiones desde el amor propio. Deja atrás los miedos y atrévete a hacer lo que te hace bien. Los obstáculos no son castigos, son pruebas que fortalecen tu carácter.

Acuario

Alguien podría alejarse sin explicación, pero será lo mejor para ti. No todos los que se van hacen falta. Aprende a soltar con madurez y enfoca tu energía en lo que viene. Pronto descubrirás por qué ese cambio era necesario.

Piscis

Tu nobleza es admirable, pero debes aprender a poner límites. No todos merecen tu entrega. Este sábado podrías sentirte emocionalmente agotado, pero también listo para tomar decisiones que te liberen. Cuida tu energía y no cargues con culpas ajenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui