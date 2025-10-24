Kenia y Peso Pluma conquistan los Latin Billboard, Ángela canta con Nodal y Julión y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Entérate de las noticias más relevantes de tus artistas favoritos en la edición de este viernes 24 de octubre en el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás la información adecuada para que nunca pierdas de vista las noticias que están marcando la tendencia, antes de que te desconectes durante el fin de semana. En el resumen de hoy, mira el romántico momento que vivieron Peso Pluma y Kenia Os en los Latin Billboard.

Kim Kardashian que sufrió un aneurisma cerebral por su divorcio

La famosa Kim Kardashian reveló en la séptima temporada del reality The Kardashians que sufrió un aneurisma cerebral causado por el estrés de su divorcio con el rapero Kanye West.

Ángela Aguilar, Nodal y Julión comparten escenario

Durante la presentación de Christian Nodal en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, el artista compartió el escenario con Julión Álvarez, después con su esposa Ángela Aguilar y para finalizar los tres artistas unieron sus voces en una colaboración inesperada, que de inmediato se volvió viral.

Peso Pluma recibe Premio Billboard Vanguardia

Kenia Os y Peso Pluma se volvieron tendencia en todas las redes sociales después de que derramaran miel durante su participación en la reciente entrega del Latin Billboard. El momento más romántico de la pareja fue cuando la sinaloense le entregó al intérprete de corridos bélicos el Premio Billboard Vanguardia 2025 durante la ceremonia.

