Kunno asegura que Ángela Aguilar canceló conciertos para dar sorpresa, ¿gira con Nodal o embarazo?

Ciudad de México.- El influencer Kunno rompió el silencio sobre la reciente cancelación de conciertos de su tan polémica amiga, Ángela Aguilar, en Estados Unidos, situación que ha generado especulaciones en redes sociales sobre una posible baja en la venta de boletos. Aunque evitó dar detalles concretos, dejó entrever que hay motivos personales detrás de las decisiones de la cantante, ¿acaso está embarazada, o hará gira con Christian Nodal?

El integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que sabe por propia boca de Ángela que todos van a quedar muy sorprendidos cuando de los motivos reales de esta decisión, destacando que es algo que nadie se espera: "Es una sorpresa. Hay razones y ya les contaré. Todavía no puedo decir nada", expresó Kunno al ser cuestionado sobre el tema por la prensa. Ante la insistencia, agregó: "Razones de ella, que les gustarán, que a todos nos va a alegrar".

Sobre el estado emocional de la esposa del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, el creador de contenido fue claro: "Muy tranquila, muy feliz y muy enamorada. De verdad que sí. Y claro, mucho. Nadie merece ningún tipo de odio en general. No, no, no. Nadie". El famoso también aprovechó para reafirmar que su vínculo con Ángela Aguilar es genuino y no busca aprovecharse de su cercanía con la dinastía Aguilar: "Sí me ha abierto muchas puertas y lo agradezco muchísimo, pero nunca lo he hecho con ese fin. Yo soy amigo de ella porque ella me apoyó en los momentos en los que nadie estuvo para mí y viceversa".

¡Ay no, no, no! uD83DuDE31 La que está que no la calienta ni el sol es Ángela Aguilar uD83CuDF1EuD83DuDD25 Y es que las cancelaciones de sus shows en Estados Unidos uD83CuDDFAuD83CuDDF8 siguen a la orden del día. Ahora fueron estas fechas las que se le vinieron abajo uD83DuDE2C. ¡Una limpia urgente, por favor! uD83EuDDFF? ¿Qué está… pic.twitter.com/E2EsPBubHK — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 22, 2025

Incluso compartió con cariño cómo el clan lo ha integrado en momentos importantes: "Estoy muy agradecido también con toda la familia que siempre me ha metido hasta como un Kunno Aguilar en los premios y todo. Y nada, se agradece y lo admito y lo siento muy lindo". En otro tema, Kunno respondió con apertura a las críticas que recibió tras anunciar que se daría una oportunidad en el amor con una mujer: "Estoy conociendo, me estoy descubriendo. Tengo 25 años, entonces tengo todo derecho a probar lo que yo quiera hacer. También tengo permiso a experimentar. Si mi mamá lo sabe, el mundo lo puede saber".

Tras una relación formal de cuatro años, el integrante del reality de baile del programa Hoy, aseguró que ahora está en una etapa de descubrimiento y diversión: "Yo cuando soy algo disfruto de eso, si al siguiente mes cambio, pues así pasa. Me gusta todo, disfruto todo. Y ahorita quiero divertirme un rato". La conversación dejó ver a un Kunno reflexivo, agradecido y en paz con sus decisiones, mientras Ángela Aguilar atraviesa una etapa de transformación que, según el influencer, pronto dará motivos para celebrar.

Ángela Aguilar CANCELÓ sus conciertos para dar una GRAN SORPRESA asegura Kunno. ¿Crees que se trate de un EMBARAZO con Nodal?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/YWYCGUTWA2 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui