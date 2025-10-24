¿La acusa de infiel? Actor de Televisa lanza inesperada confesión de su ex, Elaine Haro, y la hunde

Ciudad de México.-

Es imposible desvincularme de ella porque tuvimos una relación de casi tres años, pero este gran amor que nos tenemos se ha puesto en pausa. "

No sabemos qué va a pasar, pero estoy seguro de que ella será la que apague la luz. Sé que va a salir, la voy a ver, y siempre he dicho: nunca digas nunca. Esta vida es cíclica; hoy está en este proyecto, lo tomo como unas vacaciones".

Ya estoy desconectado del contenido de ella, porque en algún punto, cuando comencé a apoyarla, recibí mucho hate. Fue complicado, la gente comenzó a tacharla. Intenté aprovechar los medios para defenderla, pero siempre hubo adjetivos calificativos peyorativos

Toda esta triangulación de que se iba con uno y luego con otro fue triste, desde este lado, ver a esta mujer que tanto amaba, en cierta manera no priorizarse e intentar tener la atención de algo más. Dolió, pero más allá de la persona era decirle: '¿Qué estás haciendo? No ibas a eso'

Fuente: Tribuna del Yaqui