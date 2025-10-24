Edición Impresa Suscríbete
Elaine Haro

¿La acusa de infiel? Actor de Televisa lanza inesperada confesión de su ex, Elaine Haro, y la hunde

Reconocido actor de Televisa acaba de hacer una inesperada confesión sobre los motivos de su separación de Elaine Haro, ¿fue una infidelidad?

Exnovio de Elaine Haro expuso su decepción de la actriz de Televisa por irse con otro Foto: Internet

Ciudad de México.- 

Es imposible desvincularme de ella porque tuvimos una relación de casi tres años, pero este gran amor que nos tenemos se ha puesto en pausa. "

No sabemos qué va a pasar, pero estoy seguro de que ella será la que apague la luz. Sé que va a salir, la voy a ver, y siempre he dicho: nunca digas nunca. Esta vida es cíclica; hoy está en este proyecto, lo tomo como unas vacaciones".

Ya estoy desconectado del contenido de ella, porque en algún punto, cuando comencé a apoyarla, recibí mucho hate. Fue complicado, la gente comenzó a tacharla. Intenté aprovechar los medios para defenderla, pero siempre hubo adjetivos calificativos peyorativos

Toda esta triangulación de que se iba con uno y luego con otro fue triste, desde este lado, ver a esta mujer que tanto amaba, en cierta manera no priorizarse e intentar tener la atención de algo más. Dolió, pero más allá de la persona era decirle: '¿Qué estás haciendo? No ibas a eso'

@alpuntonoticiasofficial #MOISESPEÑALOZA sobre #ELAINEHARO en #LCDLFMX3: "Me dolió verla no priorizarse y buscando atención en otros" ?? #viral #fyp ? sonido original - Al Punto Noticias

Fuente: Tribuna del Yaqui

