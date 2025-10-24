¿La agredió? Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio y dice si demandó al integrante de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- En medio de la polémica de agresión en la que se encuentra nuevamente Eleazar Gómez, su actual pareja, Miriam García, acaba de salir a dar la cara y finalmente, entre tantos dimes y diretes, romper el silencio para contar su verdad sobre el tema que está afectando al integrante de La Granja VIP. La joven, dejó en claro si es verdad que lo demandó por violencia, y si va a tener que enfrentar a la justicia.

Como se sabe, fue la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, en su canal de YouTube, aseguró que Miriam, que es hermana de Ian García, conocido como un Wapayaso, habría violentado a la joven en una discusión en su hogar, antes de entrar al reality antes mencionado, asegurando que iba a interponer denuncia legal: "La hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia".

Ahora, en medio de tantos dimes y diretes, la novia del actor de Atrévete a Soñar, decidió salir a dar la cara y se presentó a los foros de TV Azteca en la noche de salvación, para dejar en claro que la noticia le sorprende, y fue algo impactante para ella, destacando que tiene casi un año con Gómez sin problemas: "El hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones me afecta porque muchas veces no tienen conciencia de que, aunque yo no estoy en el medio, tengo familia, amigos y gente que se preocupa por mí, todo mundo estaba consternado por la situación".

De la misma manera, ante Adal Ramones, el foro y los millones de espectadores del reality show de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Miriam dejó en claro que lo dicho por la presentadora de Sale el Sol es "totalmente falso, sino no estuviera aquí dando la cara apoyando a Eleazar, que es lo principal, fue bastante desagradable".

“Se deberían tomar algunas restricciones ante eso porque al final de cuentas están hablando sobre mi persona, metiendo cuestiones legales que no deberían de pasar, están sobrepasando los límites”, declaró la novia de Eleazar Gómez.

#Miriam, novia de #Eleazar desmiente el rumor que estuvo circulando en diferentes medios y pide que voten por él. uD83EuDD79 #LaGranjaVIP



Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO?

Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO?

?

uD83CuDF3E #LaGranjaVIP ?transmisión 24/7 en #DisneyPlus… pic.twitter.com/XArBgU3X8p — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui