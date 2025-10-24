La batalla legal de Irina Baeva contra Gustavo Herrera continúa tras meses de conflicto

Ciudad de México.- Irina Vitalevna Baeva, mejor conocida como Irina Baeva, continúa con el proceso legal contra el abogado Gustavo Herrera, quien en el pasado la representó a ella y a su expareja Gabriel Soto cuando demandaron a la presentadora peruana Laura Bozzo por comentarios que realizó tras hacerse público su romance. Hace unos meses, la actriz rusa declaró que habían transcurrido varios meses sin ningún tipo de contacto con Herrera, pero de repente comenzaron a llegarle insultos de tono elevado.

Al parecer, el conflicto con el abogado, quien también tiene un caso similar con Ninel Conde, se debe a que Irina no le pagó por sus servicios profesionales. En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la intérprete de Katia en la telenovela mexicana Muchacha italiana viene a casarse aseguró, aunque de manera breve, que avanzan de manera positiva en el asunto legal con Herrera.

De hecho, no es la primera vez que está envuelta en un tema controversial, porque como se ha informado en TRIBUNA, uno de los más mediáticos fue su romance con el hombre que encarnó a Ulises en el melodrama de Televisa Amigas y Rivales (2001). La razón por la que fueron tan juzgados se debe a que, según se comenta, su relación inició mientras él aún estaba casado con Geraldine Bazán, algo que gran parte del público no ha podido olvidar.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Actualmente, la actriz se muestra enfocada en sus próximos proyectos. En entrevista, reveló que pronto iniciará grabaciones de una nueva telenovela. "En dos, tres semanas ya estamos empezando. Muy contenta, muy feliz con Nachito Sada, que además lo adoro. Su producción es prácticamente como una familia para mí", comentó. Sobre el personaje que interpretará, adelantó que será un reto actoral significativo: "Viene una gran sorpresa en un par de semanas porque el personaje es todo un desafío, básicamente dos en uno. Después entenderán el por qué."

Evadiendo preguntas sobre su vida sentimental, tras ser vinculada con el empresario Giovanni Medina, Irina también fue cuestionada sobre la posibilidad de escribir un libro autobiográfico. Con humor y sinceridad, respondió que no es un proyecto en el que piense trabajar a corto plazo, ya que considera que aún le faltan muchas experiencias por vivir y que solo entonces llegará el momento de escribir su obra.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México