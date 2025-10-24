Lupillo Rivera asegura que no difamó a Belinda y dice el porqué no procederá demanda en su contra

Ciudad de México.- El polémico cantante mexicano, Lupillo Rivera, volvió a generar controversia tras asegurar que la demanda que Belinda interpuso en su contra en México por presunta violencia de género y mediática podría no proceder, gracias a la estrategia legal que aplicó antes de publicar su libro. De la misma manera, el intérprete dejó en claro que él nunca difamó a la exactriz de Televisa.

Durante una conferencia de prensa en el país azteca, el llamado 'Toro del Corrido' explicó que existen dos versiones de su obra Tragos amargos: una para Estados Unidos y otra para México, cada una adaptada a las leyes de su respectivo país: "Porque antes de escribir el libro nos pusimos a analizar todas las leyes de todos los peligros que corrían. Entonces en Estados Unidos decidimos poner fotos y poner todos los detalles claros como eran. Porque allá las leyes son diferentes a acá en México".

Acá no queríamos incomodar ciertas organizaciones o personas. Y acá en México hay fotos diferentes a las de Estados Unidos. Entonces ahí está el cambio. Faltan tres y faltan creo dos de mi primera esposa y dos de la segunda esposa creo. Entonces es como te digo, no quiero incomodar ciertas... Exactamente, entonces. Que también hablaron antes de tiempo", añadió.

En días recientes, se especuló que Lupillo evitaría viajar a México por temor a ser citado o detenido en relación con la demanda de Belinda. Además, trascendió que la mamá de la famosa, Belinda Schül, intentó llegar a un acuerdo con él; sin embargo, el intérprete desmintió esa versión y se mostró confiado en su equipo legal: "No hay necesidad de negociación. El que negocia es porque hay miedo. Nosotros vamos muy firmes. Tengo los mejores abogados, la mejor abogada. Y vamos a celebrar al final".

Cuando se mencionó si temía enfrentar una demanda, respondió con contundencia: "Absolutamente de ninguna demanda. De nada, de nada tengo miedo. Es una autobiografía y es mi vida. Y la estoy contando y pues ojalá y no se sigan enojando". También negó que Belinda le haya solicitado ganancias por el libro: "No estoy para hacer tratos con nada ni con nadie porque es demostrar el miedo. Yo la verdad, la parte de ella en el libro es un capítulo y medio. Son 33 capítulos. Hay capítulos más importantes que el de ella. Hay cosas más fuertes en el libro que de ella. Entonces pues es una biografía y hay que leer los 33 capítulos".

Al ser cuestionado sobre si posee material privado de la artista, Lupillo fue enfático en aclarar: "También se ha manejado que yo dije que eran videos íntimos. Y claramente se ve en el video que digo que son videos fuertes, que es muy diferente. Fotos y videos fuertes, que es muy diferente a íntimos. Yo nunca me referí a íntimos".

Finalmente, al preguntarle si se arrepiente de haber escrito el libro, respondió sin titubeos: "Nunca. De nada me arrepiento y si lo tuviera que volver a escribir lo vuelvo a escribir igual". Mientras la demanda sigue su curso y el texto biográfico continúa generando reacciones, Lupillo Rivera se mantiene firme en su postura: no hay marcha atrás, ni miedo, ni negociación.

¡#LupilloRivera afirma que nunca ha tratado de dañar a #Belinda y siempre la defenderá! uD83EuDD20



¡No te pierdas los detalles el lunes en #SaleElSol! ??uD83DuDCFA pic.twitter.com/fpq0dtt6Uc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui