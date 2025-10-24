Peso Pluma recibe Premio Billboard Vanguardia de la mano de Kenia Os: "Me ha hecho un mejor todo"

Ciudad de México.- El reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, fue sorprendido la noche del pasado jueves 23 de octubre, cuando su novia, Kenia Os, fue la que sobre el escenario y con un todo amoroso, le entrego el Premio Billboard Vanguardia 2025. Ante esto, declaró que fue una auténtica sorpresa, y después de un romántico beso, quiso agradecerle a su pareja el que lo ha "hecho un mejor todo".

La noche del pasado jueves 23 de octubre, se realizaron la entrega de los Latin Billboard Award 2025, en el que el reconocido intérprete de Lady Gaga y Tommy y Pamela, fue reconocido por una carrera que consideran vanguardista, reconociendo que es de aquellos artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional, que inspiran, innovan, abren nuevas posibilidades y rompen fronteras en el mundo de la música.

Pidiendo un aplauso para su "amor", Kenia le entregó a Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, anunció su premio, a lo que este, con una gran sonrisa subió al escenario, y al tomar el galardón entre sus manos, le dio un tierno y suave beso en los labios, asegurando que estaba sorprendido, a lo que la cantante de pop dijo que se logró poder sorprenderlo y agradeció la oportunidad de hacerlo.

Peso Pluma tras recibir Premio Vanguardia, nada más y nada menos de su amor, y con beso incluido uD83DuDE2D?? uD83EuDEB6



“Arriba los corridos”



Histórico. Representación. Orgullo Mexicano uD83CuDDF2uD83CuDDFD — Premios Billboard de la Música Latina (@LatinBillboards) October 24, 2025

Después de unos segundos para recuperarse, el intérprete de Ella Baila Sola, agradeció al público todo su apoyo que siguen los corridos, y a los Billboard, por permitir que su novia sea quién le diera ese premio que es tan importante para él, y que no se esperaba recibirlo: "Para empezar esto es una encrucijada, yo no sabía que ella me lo iba a dar. Estoy súper contento, súper orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Gracias a Billboard, gracias a todos los que apoyan mi música, los que apoyan el movimiento de los corridos".

Finalmente, Peso Pluma le dedicó unas breves pero hermosas palabras a la intérprete de Malas Decisiones y Jackpot, asegurando que desde que está a su lado, ella ha logrado que sea un mejor hombre, un novio mejor, un ser humano y en general, mejor en todo aspecto de su vida, tanto personal como laboral: "Gracias a esta bella mujer que me ha hecho un mejor hombre, un mejor ser humano, un mejor jefe, un mejor todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui