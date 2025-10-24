¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Supervivencia? Mati Álvarez se lesiona este viernes 24 de octubre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 24 de octubre queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo solo un color dominante en sus dos duelos, en los que al parecer, Mati Álvarez se lesionará.

A tan solo unos cuantos días de la cuarta eliminación en el reality deportivo de TV Azteca, la segunda entre mujeres, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia, y más los rojos que han estado manteniendo una racha positiva en los Duelos de Eliminación, y solo han perdido a un atleta. Pero, al parecer, en la búsqueda de salvarse, habría un lesionado, que viviría el mismo destino que Aristeo Cazares.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, que se dedica a dar esta clase de spoilers, comentó que mientras que los rojos y los azules se enfrentan en la Supervivencia, por desgracia, Álvarez va a sufrir una caída en el circuito seleccionado, y no sería algo menor, pues sentiría un verdadero dolor, que podría dejarla fuera de competencia, por lo menos unos minutos. Sin embargo, también existe la posibilidad que sea tan severo como para dejar la competencia.

¡A pelear! uD83DuDCA5 Esta noche Rojos y Azules se enfrentarán en la Batalla por la Supervivencia. ¿Quién se llevará el triunfo? uD83DuDD34uD83DuDD25uD83DuDD35



No te pierdas #ExatlónMéxico, 7:00 p.m. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/lUC3wjkUV5 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 24, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 24 de octubre, se ha dicho que será una victoria de un único color, o sea, que supuestamente el equipo de Mario 'El Mono' Osuna, va a ser el dominante en los duelos que van a realizarse, pues aseguran que están en una racha importante, además de que el ganar La Villa 360 el jueves 23 de octubre, les subió el ánimo y la confianza.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad Ella no sería la única roja que estaría en competencia y posiblemente los azules por primera vez no enviaría a nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui