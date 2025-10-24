Ricky Martin reflexiona sobre su orientación sexual y el impacto de Bad Bunny en la música latina

Los Ángeles, California.- Ricky Martin es actualmente uno de los artistas más reconocidos en la industria musical y ahora también está incursionando en la actuación, ya que forma parte de la segunda temporada de Palm Royale, ambientada en los años 60 y que aborda un tema que lo involucra directamente: la homosexualidad. En TRIBUNA te contamos todo lo que compartió el exintegrante de Menudo.

Desde marzo de 2010, cuando el cantante decidió hacer pública su orientación sexual, recibió un gran apoyo por parte de sus fanáticos, pero también críticas, las cuales, afortunadamente, ya no son tan frecuentes; aunque todavía persisten algunos comentarios negativos. En un reciente encuentro con reporteros de Ventaneando, habló sobre cómo ha sido este proceso: "Vino por olas, ¿no? Yo creo que hubo un momento de aceptación, tal vez cuando tenía como 15 años, después quizá a los 25, y luego cuando me convertí en padre", expresó.

De hecho, compartió que sigue en proceso de conocerse más, pero dejó en claro que está contento con su vida. Asimismo, en esta breve conversación se le preguntó sobre su opinión acerca de la tan esperada presentación de su paisano Bad Bunny el 8 de febrero de 2026 en el Super Bowl, la cual ha recibido críticas principalmente de funcionarios estadounidenses que se oponen a que el puertorriqueño cante en el evento.

Bad Bunny estará en el Super Bowl

La estrella de talla internacional, quien ha sido referente de libertad y autenticidad en la industria, expresó su admiración por el intérprete de éxitos como Tití me preguntó: "Creo que Bad Bunny está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacerse. Un trabajo fantástico", manifestó. Más allá del elogio, Martín ofreció su apoyo incondicional: "Por supuesto, siempre estaré aquí para él si quiere hablar. Creo que está rodeado de un grupo increíble de profesionales y está tomando decisiones increíbles."

El vínculo entre Ricky Martin y Bad Bunny va más allá de su país natal. Ambos comparten aspectos en común, pues han sido figuras clave en la apertura de espacios para la diversidad, la expresión libre e incluso en la evolución artística de la música latina. Ricky, desde su consolidación como estrella global, y Bad Bunny, desde su irrupción disruptiva en el reguetón y el pop contemporáneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México