Tras asesinato de Fede Dorcaz, actor de Televisa sufre violento asalto en misma zona; así se encuentra

Ciudad de México.- El joven actor Patricio José, conocido por su trabajo en producciones de Televisa, fue víctima de un violento asalto en la Ciudad de México, justo en la misma zona donde semanas atrás fue asesinado el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz. El incidente ocurrió mientras el intérprete circulaba en su vehículo. Según relató, recibió un cristalazo en una de las avenidas más transitadas de la capital, lo que le provocó una profunda sensación de vulnerabilidad.

El famoso histrión expresó que fue durante la noche que ocurrió esta situación y ha hecho la denuncia correspondiente, pero que en realidad no sirve de nada, más que solamente para sumar números a las estadísticas de violencia que existe en el país mexicano: "Un lunes a las 8 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo?, pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México".

La referencia al caso de Dorcaz, que iba a ser uno de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy, quien perdió la vida en un intento de asalto en esa misma zona, reavivó la preocupación por la inseguridad que enfrentan tanto ciudadanos como figuras públicas. En otra publicación, compartió que sufrió un cristalazo mientras manejaba por Periférico y advirtió: "No tengan coche en la Ciudad de México".

El ataque contra Fede Dorcaz, asesinado mientras circulaba por la misma zona, sigue generando conmoción en el medio artístico. Su muerte, ocurrida apenas semanas antes, dejó en evidencia los riesgos que las personas enfrentan en espacios públicos. Hasta el momento, no se ha informado si el caso del actor ha tenido algún avance, pero su testimonio ha puesto nuevamente en foco la urgencia de atender la creciente ola de violencia urbana en la capital.

Cabe recordar que fue la noche del pasado jueves 9 de octubre, cuando ocurrió el cruel asesinato de Dorcaz, mientras que iba manejando por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha dado un informe sobre los sospechosos, aunque hay videos que muestran su moto y en dónde se ocultaron tras dispararle al actor.

uD83DuDE14uD83DuDE97 ¡Otra vez en el mismo lugar! El actor Patricio José fue víctima de un asalto en la misma zona donde murió Fede Dorcaz uD83DuDE28



Le rompieron el cristal del auto y denunció la inseguridad que azota a la capital.



Más detalles en Radio Fórmula: https://t.co/VYePNbJ9cT pic.twitter.com/YRgcJTJUYp — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui